-HRANT DİNK AGOS GAZETESİ ÖNÜNDE ANILIYOR İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken 4 yıl önce silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink, Şişli'de anılıyor. Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos Gazetesi'nin önünde düzenlenen törende, ellerinde ''4 yıldır yargı yok'', ''4 yıldır meclis yok'' yazılı dövizler taşıyan grup, ''Hrant için adalet'' diye slogan attı. Törene katılanlar, Agos Gazetesi binasının önünde Dink'in öldürüldüğü yere, kalp şeklindeki çelenge kırmızı karanfiller bırakarak mum yaktı. Tören nedeniyle Halaskargazi Caddesi taşıt trafiğine kapatıldı. Öte yandan, sanatçı Mustafa Alabora'nın da aralarında bulunduğu grup, slogan atarak Taksim'den törenin yapıldığı yere doğru yürüyüşe geçti.