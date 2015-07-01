T24 LogoT24 Logo
Gündem

HPG: Türk ordusu ateşkesi bitirdi!

'Misilleme hakkını saklı tutuyoruz'

01 Temmuz 2015 21:45

PKK’nın askeri kolu Halk Savunma Güçleri (HPG), “Türk Ordusu’nun, yapmış olduğu son bombardımanla ateşkesi tek taraflı olarak tümden bitirdiğini” ileri sürdü.

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı, yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının dün Avaşin bölgesinde bombardıman gerçekleştirdiğini bildirdi.

ANF’de yer alan habere göre, açıklamada, “En son dün yapılan MGK toplantısının ardından, 2013 yılı başından bu yana ilk kez bugün (dün) Türk Ordusu tarafından savaş uçakları ile gerilla alanlarımıza dönük olarak kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirilmiştir” denildi.

HPG açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi:

 “Sabah saat 06:00 itibariyle Oramar (Dağlıca) Karakolu’ndan da aynı alanlara dönük yapılan tank, havan ve obüs atışlarıyla da desteklenen bu saldırılar sonucunda Şehit Gafur Tepesi ve Şaxê Nêriya alanlarında yangın çıkmış ve bu yangın halen devam etmektedir. Yapılan saldırı sonucunda şu ana kadar güçlerimizin herhangi bir kaybı söz konusu değildir.”

Misilleme haklarının saklı olduğu belirtilen açıklamada, daha sonra şöyle denildi:

 “Herhangi bir askeri faaliyet içerisinde bulunmayan güçlerimize yönelik yapılan bu saldırı, açık ki Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünü istemeyen bir zihniyetin ürünü olarak uygulanmıştır.”

ETİKETLER

hpgtürkiyeateşkessınırhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24