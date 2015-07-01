HPG: Türk ordusu ateşkesi bitirdi!

PKK’nın askeri kolu Halk Savunma Güçleri (HPG), “Türk Ordusu’nun, yapmış olduğu son bombardımanla ateşkesi tek taraflı olarak tümden bitirdiğini” ileri sürdü.

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı, yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının dün Avaşin bölgesinde bombardıman gerçekleştirdiğini bildirdi.

ANF’de yer alan habere göre, açıklamada, “En son dün yapılan MGK toplantısının ardından, 2013 yılı başından bu yana ilk kez bugün (dün) Türk Ordusu tarafından savaş uçakları ile gerilla alanlarımıza dönük olarak kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirilmiştir” denildi.

HPG açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi:

“Sabah saat 06:00 itibariyle Oramar (Dağlıca) Karakolu’ndan da aynı alanlara dönük yapılan tank, havan ve obüs atışlarıyla da desteklenen bu saldırılar sonucunda Şehit Gafur Tepesi ve Şaxê Nêriya alanlarında yangın çıkmış ve bu yangın halen devam etmektedir. Yapılan saldırı sonucunda şu ana kadar güçlerimizin herhangi bir kaybı söz konusu değildir.”

Misilleme haklarının saklı olduğu belirtilen açıklamada, daha sonra şöyle denildi:

“Herhangi bir askeri faaliyet içerisinde bulunmayan güçlerimize yönelik yapılan bu saldırı, açık ki Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünü istemeyen bir zihniyetin ürünü olarak uygulanmıştır.”