HPG: Konvoy saldırısının tek hedefi polisti

T24- PKK'ya bağlı Halk Savunma Güçleri (HPG), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı koruyan polis aracına yönelik terörist saldırıyı üstlendi. HPG; bir polis memurunun hayatına mal olan saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hedef halka zulüm uygulayan AKP polisleriydi. Ne sivillere, ne de Başbakan'a yönelik olarak herhangi bir girişimimiz olmamıştır" ifadesini kullandı.













HPG "Basın İrtibat Merkezi" adresiyle yapılan açıklamada, 4 Mayıs Çarşamba günü Ilgaz Dağı eteklerinde yapılan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, açıklamada, saldırının "halka karşı uygulanan polis terörüne yönelik misilleme olduğu" belirtildi. Açıklamada kastedilenin, demokratik çözüm çadırlarına yapılan sert müdahaleler olduğu yorumu yapıldı.



HPG’nin açıklaması şöyle:



“4 Mayıs günü saat 17.15'te Kastamonu- Ankara karayolunun 25'inci kilometresinde Ilgaz Dağı eteklerine hareket halindeki bir konvoyda buluna polis aracına yönelik olarak gerillalarımız tarafından halka yönelik uygulanan polis terörüne yönelik bir misilleme eylemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eylem sonucunda bir polis gerillalarımız tarafından öldürülürken bir polis de yaralanmıştır.”





'Eylem AKP'nin polislerini geri çekmesi için bir mesajdır'



Karadeniz'in "Dersim sahasının eyaleti" olarak öne sürüldüğü açıklamada şu gövrüşler dile getirildi:



“Birimlerimiz 4 Mayıs günü Kastamonu’da seyir halindeki polis aracına yönelik olarak bir eylem gerçekleştirilmiştir. Karadeniz eyaletinde bir çok birimimiz bulunmaktadır. Burada Kemal Pir eylem timimiz tarafından gerçekleştirilen eylem, sadece polislere yönelik olarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Ne sivillere, ne de Başbakan'a yönelik olarak herhangi bir girişimimiz olmamıştır. Bu eylem Kürdistan’da zulüm uygulayan AKP polislerini geri çekmesi için bir mesajdır. Bilindiği üzere son süreçte polislerin Kürt halkına yönelik çok sert müdahaleleri olmuştur. Halk Savunma Güçleri olarak halka yapılan saldırılara kayıtsız kalmayacağımız ve halka saldıranlara karşı misilleme hakkımızı kullanacağımız halkımız ve kamuoyunu tarafından bilinmelidir.”



