HP ve Foxconn Türkiye’de PC üretecek

ABD’li teknoloji şirketi Hewlett-Packard ve Foxconn Teknoloji Grubu, 60 milyon dolar yatırımla Türkiye’de PC üretimine başlayacak.



HP, Foxconn Teknoloji Grubu ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye ve Orta Doğu'daki talep artışını karşılamaya yönelik Türkiye'de PC üretimine geçileceğini duyurdu.



Foxconn tarafından işletilecek olan bölgesel üretim tesisinin, yaklaşık 60 milyon ABD doları değerindeki yatırımla birlikte 2 bin kişiye ulaşacak istihdam fırsatı sunacağı belirtilen açıklamada, HP'nin, yeni Foxconn tesisinin en büyük PC müşterilerinden biri olmayı hedeflediği belirtildi.



HP'nin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Kişisel Sistemler Grubu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Cador da en son çıkan PC teknolojisine olan talebin çok hızlı arttığını belirterek, bu ortamda, HP olarak Türkiye'deki bireysel ve kurumsal kullanıcıların giderek artan ilgisini gözlemlediklerini bildirdi.



Foxconn Başkan Yardımcısı Jim Chang de Türkiye'de Çorlu'da kurulacak fabrikanın Foxconn tarafından yönetilen ve bilgisayarların üretileceği yeni bir üretim tesisi olacağını belirterek, Türkiye'nin, zengin ve yetkin iş gücü, stratejik konumu ve hükümetin desteği ile talep edilen ürünleri en hızlı ve en rekabetçi yollarla sunmak için ideal bir ülke olduğunu kaydetti.



Açıklamada, hem HP'nin hem de Foxconn'un Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'na bu önemli projeyi gerçekleştirme aşamalarındaki özel desteği dolayısıyla minnettar oldukları ifade edilirken, "Başbakanlık Yatırım Ajansı, yatırım yapılacak en doğru yerin bulunmasında, bulunan yerin satın alınması için gerekli görüşmelerin düzenlenmesinde, ilgili hükümet yetkilileri ve özel kuruluşlarla koordinasyonun sağlanmasında bu yatırıma destek verdi" denildi.



Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz da Türkiye'nin dünyanın en büyük 15. ekonomisi olduğunu belirterek, şu görüşleri ifade etti:



"AB'ye üye 27 ülkeyle karşılaştırıldığında da en büyük ekonomiler arasında 6. sıradadır ve yatırımcılar için çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. Küresel ekonomik kriz ortamında Türkiye, potansiyel yatırımcılara ideal koşullar sunmaktadır. Foxconn gibi çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi firmaların HP'yi desteklemek için bölgede bir yatırım yapma kararı almasından dolayı çok memnunuz. Küresel ekonomik karmaşaya rağmen Türkiye'de yatırım yapmayı bir fırsat olarak gören şirketler, mevcut krizden çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."

