-HP, EVDEKİ ENERJİ TÜKETİMİNİ YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - HP, son kullanıcılar için yerel ağları kullanarak elektrikli aletlerin enerji tüketimini izleyen milimetrik sensörlerden gelen enerji tüketimi verilerini gerçek zamanlı olarak analiz eden ''ev enerji yöneticisi''ni geliştirdi. HP Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Enerji ve Dağıtım Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christian Keller, ''HP EMEA Enerji Konferansı''nda yaptığı konuşmada, doğal kaynakların azaldığı ve nüfus artışının hızlandığı dünyamızda enerjinin verimli ve güvenli kullanımının büyük önem taşıdığını, bu ihtiyacı karşılamak üzere kablosuz internet erişimi, mobil cihazlar, bağlı bütünleşik altyapılar ve bulut bilişim gibi network teknolojilerinden yararlanan HP'nin enerji sektörü için özel çözümler geliştirdiğini söyledi. Keller, HP'nin enerji güvenliği ve verimliliğine şirketin ''7/24 yaşayan kurumlar'' vizyonu çerçevesinde iş sürekliği, siber güvenlik ve müşteri memnuniyeti açısından baktığını, enerji güvenliğinde yeni sanallaştırma teknolojilerine, sosyal medya ve gerçek zamanlı iş zekası analizlerine dayalı dijital iş modelleri ile internetin olanaklarını kullanan kadrolara odaklandığını belirtti. Bilişim teknolojileri birimlerini teknoloji inovasyonu ile enerji sektöründe verimliliği artıran ve kurumları siber saldırılardan koruyan tam kapsamlı bir iş geliştirme merkezi olarak gördüklerini, HP'nin bu noktada nüfus ve üretim artışına bağlı olarak enerjiye daha fazla ihtiyaç duyulan dünyada sosyal medya olanaklarından yaralanan son kullanıcılar için müşteri memnuniyetini de artırmayı hedeflediğini vurgulayan Keller, geliştirdikleri çözümlerin enerji dağıtımı ile kullanımında güvenlik ve verimliliği artırmanın yanı sıra konutlarla iş yerlerinde enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağladığını kaydetti. HP'nin ''akıllı enerji hatları'' ile petrol ve doğal gaz boru hatlarından elektrik şebekesine kadar birçok alanda, milimetre boyundaki binlerce sensörden yararlanarak enerji dağıtımını optimize ettiğini ve mali kayıpları önlediğini ifade eden Keller, enerji hatlarında meydana gelebilecek arızalar hakkında önceden bilgi sahibi olan şirketlerin sorunu hızla gidererek mali kayıpları önlemiş ve müşteri memnuniyetini artırmış olduğunu vurguladı. -EV ENERJİ YÖNETİCİSİ- Christian Keller, HP'nin enerji şirketlerine sosyal zeka tabanlı yönetişim ve CRM çözümleri sunduğunu, kurumlardaki farklı birimlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan ve şirketler arası bilgi alışverişine dayanan tam kapsamlı işletim danışmanlığı hizmeti verdiğini, ayrıca konutlardaki yerel ağları kullanarak elektrikli aletlerin enerji tüketimini izleyen milimetrik sensörlerden gelen enerji tüketimi verilerini gerçek zamanlı olarak analiz eden ''ev enerji yöneticisi''ni son kullanıcılar için özel olarak geliştirdiğini anlattı. Evlerde enerji tüketimine yönelik akıllı optimizasyon önerileri sunan bir iş zekası yazılımından yararlanan ''ev enerji yöneticisi''nin, evlerde elektrik kullanımına bağlı giderleri azalttığına dikkati çeken Keller, şunları kaydetti: ''Yerel ağa bağlı akıllı bir TV ekranından kullanışlı bir grafik ara yüzle yönetilen sistem, ev sakinlerini ışığı veya televizyonu açık unuttuklarında uyarıyor. Beyaz eşya gibi elektrikli aletlerin enerji kullanımını izleyen sistem, örneğin buzdolabının normalden fazla elektrik tüketmesi halinde kullanıcıyı arıza olasılığına karşı uyarıyor. Konut enerji yöneticisi, elektrik dağıtım şirketiyle de internet üzerinden iletişim kurarak elektrik kesintilerini önceden bildiriyor ve bir arıza durumunda çağrı merkezini uyarıyor. HP konut enerji yöneticisi doğal gaz, su, hatta internet ve telefon hatlarının kullanımını da optimize ediyor. Sistem, aynı zamanda kısa devre kaynaklı yangın tehlikesine karşı ek bir güvenlik katmanı görevini de görüyor. HP konut enerji yöneticisinin, önümüzdeki birkaç yılda ABD ve AB ülkelerinde kullanılmaya başlaması bekleniyor.''