HP CEO’sunun istifa nedeni: 'Jodie Fisher'

T24 - Mark Hurd’ün istifasının arkasından bir dönem HP’de üst düzey müşterilerin katıldığı etkinlikleri düzenleyen dizi oyuncusu Jodie Fisher çıktı. Fisher’ın ilk açıklaması, ‘Mark’ın işini kaybetmesine üzüldüm’ oldu.



100 milyar dolara yakın piyasa değerine sahip olan bilgisayar pazarının 1 numaralı oyuncusu ABD’li Hewlett Packard’da (HP) CEO Mark Hurd’un istifasına yol açan kadın ortaya çıktı.

İstifayla şirketin piyasa değerinin bir anda 10 milyar dolar erimesine yol açan isim bir dönem HP firmasında da çalışan dizi oyuncusu Jodie Fisher. Sarışın aktris, Hurd’ün kendisini taciz ettiğiyle ilgili haziran ayında yönetim kuruluna bir şikayet mektubu yazmış, ardından ‘cinsel taciz suçlamasıyla’ geçen cuma soruşturma açılınca Mark Hurd görevi bırakma yoluna gitmişti.





‘Seks yapmadık’



Bu iddianın kahramanı Jodie Fisher aynı zamanda bir aktris. Fisher HP’de çalışmadan önce bir çok film ve dizide küçük roller aldı, bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalıştı. 50 yaşındaki Fisher’ın bir oğlu var.



“Mark Hurd’un işini kaybetmesi benim için büyük sürpriz oldu ve bu karar beni üzdü” diyen Fisher, “Benim niyetim bu değildi. Mark ve ben kesinlikle duygusal bir yakınlaşma veya cinsel ilişki yaşamadık. Mark’la ilk kez 2007’de HP ile yaptığım iş görüşmesinde tanıştık” dedi.





İş başına 5 bin dolar



HP için çalıştığı dönemde Amerika ve yurtdışında üst düzeydeki müşteriler ve yönetici etkinlikleri konusunda iş yaptığını belirten Fisher, o dönemde çok yoğun tempoda çalıştığını ve HP’de çalışmaktan büyük keyif aldığını anlattı.



2007-2009 yılları arasındaki dönemde HP’de anlaşmalı olarak çalışan Jodie Fisher’in, HP’de organizasyon başına 5 bin dolar ücret aldığı ortaya çıktı.



“Mark, ailesi ve HP için en iyisi dilerim” diyen Jodie Fisher, Mark Hurd ile olan problemini özel olarak, dava olmaksızın kendisiyle çözmek istediğini gelinen nokta hakkında ise yorum yapmayacağının altını çizdi.



Mark Hurd 12.2 milyon dolar tazminat alıyor



Global bilgisayar pazarının lideri HP’den ayrılan CEO Mark Hurd’ün, 12.2 milyon dolarlık tazminatın yanında şirket hisselerinden de pay alacağı belirtiliyor. Bu arada Mark Hurd, HP şirketi hakkında bu suçlamayla ilgili bir hukuki işlem başlatmayacağını da taahhüt etti.



Yönetim Kurulu’nun kararıyla açılan soruşturmada 53 yaşında ve evli olan Hurd’ün “yakın kişisel ilişki” içinde bulunduğu ve Joddie Fisher adına şişirilmiş masraf faturaları düzenlediği belirtiliyor. Görevden ayrılan Hurd’ün yerine şirkette finansal işlerin başındaki isim olan CFO Cathie Lesjak geçici olarak CEO görevine getirildi.







