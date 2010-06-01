HP 9 bin kişiyi işten çıkaracak

T24-



HP'den yapılan açıklamada, HP'nin gelecek yıllarda 1 milyar dolar yatırım yaparak ticari veri merkezini tümüyle otomatik hale getireceği belirtildi.





HP'nin yatırım servislerine gelecek yıllarda 1 milyar dolar yatırım yapacağı kaydedilen açıklamada, verimlilik artışı ve otomasyon sonucunda yaklaşık 9 bin çalışanının işinden olacağı ve bunun sonucunda yılda 500 -700 milyon dolar tasarruf yapacakları ifade edildi.





Açıklamada, HP'nin ticari veri merkezlerinin şirket müşterilerine yardım ederek işlerinin daha hızlı ve daha etkin yürütmelerine olanak sağladığı belirtildi.