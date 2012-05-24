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Ekonomi

HP 27 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi HP, ikinci mali çeyreğinde kârının yüzde 31 azalarak 1.6 milyar dolara gerilediğini açıkladı

24 Mayıs 2012 13:11

Kârı yüzde 31 düşen bilgisayar üreticisi HP, 27 bin kişinin işine son verecek.
 
Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi HP, ikinci mali çeyreğinde kârının yüzde 31 azalarak 1.6 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

HP'nin, üçüncü mali çeyreğine ilişkin beklentisi yatırımcıları tatmin etmezken, mali yılın tümü için beklenenden iyi bir resim çizdi.

HP, 27 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu. Dünya genelinde 350 bin çalışanı bulunan şirket işgücünün yüzde 8'ini çıkarmış olacak.

Şirket işten çıkarma operasyonuyla 2.2 milyar dolarlık tasarruf yapacak.

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