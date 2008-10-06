HP 1400 işçi çıkaracak

Bilgisayar üreticisi Hewlett-Packard (HP), dünya çapında yeniden yapılanma planı çerçevesinde Almanya'da gelecek iki yılda 1400 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Şirketin sözcüsü Norbert Gelse yaptığı açıklamada, HP'nin mayıs ayında satın aldığı Electronic Data Systems'den (EDS) 1150 kişi, HP'den ise 250 kişinin işten çıkarılacağını söyledi.



Gelse, Almanya'daki merkezi Stuttgart kentindeki Boeblingen'de bulunan şirketin işten çıkarmalar konusundaki planı gelecek haftalarda sendikayla ele almayı düşündüklerini belirtti.



Almanya'daki merkezi Dusseldorf'da bulunan EDS, bu ülkede 4 bin 200, HP ise 8 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.



HP, geçen ay yaptığı açıklamada, mayıs ayında 13,9 milyar dolara satın aldığı bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcısı EDS ile birleşme operasyonları kapsamında çalışma gücününün yaklaşık yüzde 8'ine denk düşen 24 bin 600 kişinin işine son vereceğini bildirmişti.



EDS'yi almadan önce HP, 178 bin kişiyi, EDS ise 142 bin kişiyi istihdam ediyordu.

HP'nin yeniden yapılanma tamamlandıktan sonra yılda 1,8 milyar dolar tasarruf etmesi bekleniyor.