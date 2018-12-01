Hozat'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Ferit DEMİR/HOZAT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinde bir evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları C.K.\'nin evine özel harekât ve jandarma ekipleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi. Esrar, silah ve mühimmata el konulurken, C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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