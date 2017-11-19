Hozat'ta patlayıcı ve mühimmat bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında bulunan magara ve sığınak içerisinde çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Hozat İlçesi kırsalında yapılan arazi aramaları ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

\"Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığımızca Hozat kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı (gergiden kurtulma), 1 pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 18’li-10’lu-4’lü-2’li pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 parka, 1 puşi, 1 sırt çantası, yazıcı, 3 üstü kapalı korunma yeri, 2 doğal mağara, 1 sığınak, branda ve birçok yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"



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