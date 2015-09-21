T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hozat'ta İlçe Emniyet Amiri'nin aracına ateş açıldı; 2 polis yaralı

Saldırıda İlçe Emniyet Amiri ile koruma polisi ağır yaralandı

21 Eylül 2015 22:55

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde İlçe Emniyet Amiri'nin bulunduğu otomobile, otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda İlçe Emniyet Amiri ile polis memuru ağır yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, saldırı, Tunceli'nin Hozat İlçesi Karaoğlan Mevkii'nde bugün saat 17.00'de meydana geldi. İlçe Emniyet Amiri ile koruma polisinin bulunduğu otomobilin yakınlarına başka bir otomobille gelen PKK’lılar, araçtan inip sivil plakalı polis aracına otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda İlçe Emniyet Amiri ile koruma polisi ağır yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından alınarak Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler daha sonra askeri helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hozat'ta saldırıyı yapan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

 

 

ETİKETLER

hozatsilahpkkilçe emniyet amiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24