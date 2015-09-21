Hozat'ta İlçe Emniyet Amiri'nin aracına ateş açıldı; 2 polis yaralı

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde İlçe Emniyet Amiri'nin bulunduğu otomobile, otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda İlçe Emniyet Amiri ile polis memuru ağır yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, saldırı, Tunceli'nin Hozat İlçesi Karaoğlan Mevkii'nde bugün saat 17.00'de meydana geldi. İlçe Emniyet Amiri ile koruma polisinin bulunduğu otomobilin yakınlarına başka bir otomobille gelen PKK’lılar, araçtan inip sivil plakalı polis aracına otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda İlçe Emniyet Amiri ile koruma polisi ağır yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından alınarak Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler daha sonra askeri helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hozat'ta saldırıyı yapan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.