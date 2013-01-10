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Hozat’lı Emniyetçi, dönemindeki fişleme kaydını hatırlamadı!

Hozat'taki olayları inceleyen Meclis Komisyonu’nda 2004-2010 yılları arasında görev yapan 3 ilçe müdürünü dinledi

10 Ocak 2013 21:06

 Hülya Karabağlı/ Ankara

300’ün üzerinde kişinin özel hayatlarından siyasi tercihlerine kadar fişlendiği Hozat’taki olayları inceleyen Meclis Komisyonu’nda 2004-2010 yılları arasında görev yapan 3 ilçe müdürünü dinledi.  300’ün üstünde fişlemenin kaydedildiği harici hard disk’in 2010-20012 döneminde ilçe emniyet müdürü olan Oktay Kaygısız döneminde alındığı anlaşıldı.  Kaygısız, “Ne zaman alındığını hatırlamıyorum.  Arkadaşlar aralarında para toplayıp almış olabilirler” dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, soruşturma kapsamında bir polis memurunun ''Harddisk, sizin döneminizde ( Oktay Kaygısız) alınmış ve hatta onun tarafından da kullanılmıştır''  ifadesini hatırlattı.  Kaygısız, “ Zaman zaman videolara ya da fotoğraflara bakmış olabilirim.  Kullanmış olabilirim. Festival gibi bazı videoları izlemiş olabilirim “ yanıtı verdi. 

Kaygısız,  komisyon üyelerine,  hard disk’in kendi döneminde alınmasına yönelik ifadelere göndermede yaptı ve “ Samimiyetle söylüyorum hatırlamıyorum. Aradan 2.5- 3 sene geçmiş” dedi.

 

Jandarma,  il istihbarat, tugay komutanlığı da var

 

2004-2007'de döneminde Hozat'ta ilçe emniyet amirliği yapan Oğuz Kaan Akçal, fişlemeler için  diğer istihbarat birimlerine dikkat çekti ve  “  Oradaki  istihbaratın  tek ayağı  Emniyet değil.  Hozat'ta  jandarma, il istihbarat, iç güvenlik tugay komutanlığı var.  Harici hard disk taşınmış olabilir.  Bunun muhatabı sadece Emniyet olmamalı”. Akçal,  Hozat’ta istihbarat branşlı değil terör branşlıçalışıldığını  söyledi.

 

‘Fişlemeleri hayretle karşıladım’

 

Akçal, komisyona, “ Çalıştığım dönem içerisinde ne böyle bir emir verdik ne böyle bir emir aldık. İnsanların yasa dışı şekilde kayda alınması bizim işimiz değil. Yasaların verdiği oranda görevimizi yaparız. Suç işlemeyen insanla bizim herhangi bir işimiz olmaz. Ben hayretle karşıladım'' dedi.

 

‘Şahsi kayıt için talimat vermeyiz’

 

Fişlemelerin yapıldığı 2007-2010 yıllarında görev yapan Murat Uçar, komisyona, “ Tarihler benim dönemimi gösteriyor. Ne bize üstlerimizden böyle bir emir geldi ne de biz böyle bir emir verdik. Benim zamanımda yapılmış benim mutlaka  bundan haberimin  olması lazım.  Ben gece geç saatlere kadar  hep  amirlikteydim.  Haberimin olmaması mümkün değil” dedi.

Uçar,  fotoğraflı, özel hayatına ve siyasi görüşüne kadar  bir  çalışma yöntemi olmadığını söyledi ve “ Bizde böyle bir bilgi girişi olmaz. GBT dediğimiz ana sistemde bulunur. Bunda da fotoğraf olmaz. Çalıştığımız arkadaşlarımıza talimat vermeden böyle bir şey yapılması mümkün değil. Bu, yasa dışı bir şeydir. Terörle mücadele amaçlı biz kendi bilgi toplamalarımızı yaparız ama bu tür şahsi bilgi girmek için kimse talimat almayız ve vermeyiz. Bu, kanunsuz emir olur.''

Metiner'in ''Size rağmen birileri bunu yapmış olabilir mi-'' sorusuna Uçar, ''Emniyet amirinin bilgisi dahilinde böyle bir şey yapılmaz. Bize rağmen böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtimal vermiyorum'' dedi.

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