Hozan Cane'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan sanatçı Hozan Cane hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Cane mahkeme salonundan çıktıktan sonra Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Karardan ve evime dönebilecek olmaktan dolayı mutluyum ancak geçen yıllarda o kadar çok çektim ki bu mutluluk duygusu da kayboluyor" dedi. Edirne'de görülen davada mahkeme bir sonraki duruşma için 20 Eylül tarihini belirledi.

Hozan Cane adıyla tanınan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnaç, 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce Edirne'de gözaltına alınmış, Kasım 2018'de de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hozan Cane'nin avukatı karara temyiz başvurusunda bulunmuş, temyiz incelemesi sonucunda mahkeme Ağustos 2020'de Cane'nin "örgüt üyesi" olduğuna dair suçlamayı kesinleştiren açık ve net kanıtlar görülemediğine hükmetmişti. Savcılık, Cane'ye yönelik iddialarını sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dayandırmıştı.

Cane iki yıl tutuklu kaldıktan sonra Ekim 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakılmıştı.