Howard rekora koştu



NBA'de Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'i 101-95 yendi. Magic'te 22 sayı - 18 ribaundla oynayan Dwight Howard, NBA tarihinde 5 bin ribaund barajını geçen en genç oyuncu oldu.



Efsane pivot Alonzo Mourning'in 33 numaralı formasının emekli edildiği gecede Miami Heat, Orlando Magic karşısında sahadan 101-95 yenik ayrıldı.



Orlando'da 22 sayı - 18 ribaundla oynayan Dwight Howard, NBA tarihinde 5 bin ribaunt barajını geçen en genç oyuncu olarak, bir rekorun altına imzasını attı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun 16 sayı - 4 ribaund - 5 asistle mücadele ettiği karşılaşmada, 21 top kaybı yapmasına rağmen galibiyete ulaşan Orlando, bu sezonki 55. maçını kazandı.



LUTHER HEAD'İN ELİ KIRILDI



Miamı'de Dwyane Wade 42 sayı - 4 ribaund - 4 asistle oynarken, sezon ortasında takıma katılan Luther Head sol elini kırdı. En az bir ay takımdan uzak kalacak olan Head, play-off ilk turunda oynayamayacak.



MEMO FAUL PROBLEMİ YAŞADI



Gecenin bir diğer karşılaşmasında Utah Jazz, Doğu Konferansı'nda play-off şansı mucizelere kalan New York Knicks'i ağırladı.



Deron Williams'ın 24 sayı - 13 asistlik performansıyla 112-104'lük galibiyete ulaşan Utah, sahasında üst üste 15. galibiyetine ulaştı.



Erken faul problemine giren milli basketbolcu Mehmet Okur, yalnızca 21 dakika sahada kalırken, 8 sayı - 4 ribaundla mücadele etti. İkinci yarıda 24 sayılık farkı eriten New York'ta ise David Lee, 21 sayı - 10 ribaundla oynadı.