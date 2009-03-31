T24 LogoT24 Logo
Spor

Howard rekora koştu

NBA'de Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'i 101-95 yendi.

31 Mart 2009 03:00


NBA'de Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'i 101-95 yendi. Magic'te 22 sayı - 18 ribaundla oynayan Dwight Howard, NBA tarihinde 5 bin ribaund barajını geçen en genç oyuncu oldu. 

Efsane pivot Alonzo Mourning'in 33 numaralı formasının emekli edildiği gecede Miami Heat, Orlando Magic karşısında sahadan 101-95 yenik ayrıldı.

Orlando'da 22 sayı - 18 ribaundla oynayan Dwight Howard, NBA tarihinde 5 bin ribaunt barajını geçen en genç oyuncu olarak, bir rekorun altına imzasını attı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun 16 sayı - 4 ribaund - 5 asistle mücadele ettiği karşılaşmada, 21 top kaybı yapmasına rağmen galibiyete ulaşan Orlando, bu sezonki 55. maçını kazandı.

LUTHER HEAD'İN ELİ KIRILDI

Miamı'de Dwyane Wade 42 sayı - 4 ribaund - 4 asistle oynarken, sezon ortasında takıma katılan Luther Head sol elini kırdı. En az bir ay takımdan uzak kalacak olan Head, play-off ilk turunda oynayamayacak.

MEMO FAUL PROBLEMİ YAŞADI

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Utah Jazz, Doğu Konferansı'nda play-off şansı mucizelere kalan New York Knicks'i ağırladı.

Deron Williams'ın 24 sayı - 13 asistlik performansıyla 112-104'lük galibiyete ulaşan Utah, sahasında üst üste 15. galibiyetine ulaştı.

Erken faul problemine giren milli basketbolcu Mehmet Okur, yalnızca 21 dakika sahada kalırken, 8 sayı - 4 ribaundla mücadele etti. İkinci yarıda 24 sayılık farkı eriten New York'ta ise David Lee, 21 sayı - 10 ribaundla oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24