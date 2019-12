Houston'un sakatlık sendromu bulaşıcı

ARA GÖZBEK / Tempo24

Houston Travması: Sakatlık Sendromu

Boston Celtics nereye doğru

Sağlam adam kalmadı

Sezon başından beri, gümbür gümbür geliyorum diyen Orlando Magic zirveye ortak olurken, LeBron James'li Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'in üstüne tırmanarak Doğu'da liderlik koltuğuna oturdu. Batı'da ise Los Angeles Lakers zirveyi kimseyi kaptırmak istemiyor ve hatta ortak olmalarına bile izin vermiyor. Ligin dibinden gelip Batı ikinciliğine tırmanan ve Lakers'ı takip eden San Antonio Spurs, Lakers ile arasında bir uçurum var ki bu yüksek bir ihtimalle sezon sonuna kadar devam edecek.Houston Rockets'ta tarih tekerrür etmeye devam ediyor. Houston'da yıllardan beri tekrarlanan sakatlık sendromları hız kesmeden devam ediyor. Houston taraftarlarını buradan uyarmak istiyoruz. Bu bir 'değildir. Sakatlıklar yüzünden yıllarca Hiçbir zaman tam potansiyelini sahaya yansıtamayan Houston, tam bu sene meyvelerini alacaklar derken, Tracy McGrady yine sakatlandı ve yine uzun bir süre parkelerden uzak kalacak.Tekrar uyarmak istiyoruz. Hatta dedikodulara göre Houston'ın Çinli pivotu Yao Ming, yönetimle konuşup T-Mac'in takasına istemiş. Haksız da sayılmaz. Tamam belki T-Mac bu takımın süperstarı ama yıllardır da Yao, T-Mac'siz oynamaya alıştı. Yani Houston'ın artık sabrı kalmadı diyebiliriz. Çünkü zirveye oynayabilecekken her sezonun ortasında bir sakatlık sendromu yaşıyorlar ki bu onları hep bulunmaları gereken noktanın çok uzağında tutuyor.Tamam belki T-Mac binlerce forma satmış, ayakkabıları satan, dünyada milyonlarca hayranı olan, NBA'de defalarca All-Star olmuş, sayı kralı olmuş bir isim olabilir. Ama Houston'ın da artık saha dışında bir yıldıza değil, saha içinde bir yıldıza ihtiyacı var. Yoksa bu travma 2010 yazına kadar devam edecek. İşin enteresan tarafı Houston yönetimi basına verdiği demeçte şu anda kadrolarına yeni bir oyuncu katmak istemediklerini açıkladı. Ama T-Mac sakat, Ron Artest sakat. Az evvel belirttiğimiz gibi Houston, seyircilerine bu travmayı yaşatıyor ve yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor.Artık her hafta Boston ile bir bölüm açmaktan sıkıldım ama sanırım Boston'ın gündemi hiç durmadığı için bu da benim için kısa vadeli bir travma haline gelecek. Bugünlerde Boston'ın kazanında öyle haberler dolaşıyor ki bunu yazımızda masaya yatırmasak eminim ki siz okuyucularımızdan bir hayli tepki alacağız. Olaya kısaca şöyle girelim. 2007 yazında Boston çok büyük transferlerle şampiyonluk için kolları sıvadı.Sezon sonu geldiğinde şampiyon oldular. Geçen yaz takıma hiçbir takviye yapmayan Boston Genel Menajeri Danny Ainge, takıma yeni oyuncular katamadığı gibi elindeki önemli denilebilecek rol yonucularını da kaçırdı. Bu sezon içinde Darius Miles takıma katmak istediler, ellerine yüzlerine bulaştırmak istediler. Boston'ın kadrosu çok dar. Müthiş galibiyet serisi tutturmuştu ama bir yerde yenilmeye başlayacakları kesindi. Çünkü yorulmuşlardı. Playoff'ta ise bu halleriyle şansları bile yok diyebiliriz.Bunu fark eden Danny Ainge takıma bir oyuncu katmanın peşinde şu günlerde. Kimi almaya çalışıyor dersiniz? 2 sezondur basketbol oynamayan ve en sonunda Mike D'Antoni tarafından takımdan postalanan Stephon Marbury'i. Stephon Marbury transferi olursa herhalde yüksek bir ihtimalle sezonun sonunda Danny Ainge işinden olacak. Sayısız takım değiştiren ve gittiği her takımda kalıcı olamayan Stephon Marbury, yaralı şampiyon Boston'a ne kadra faydalı olabilir ki? Bütün bu soruların cevabını Danny Ainge düşünüyordur ki böylesine gözü kaar ve anlamsız bir transfere imza atmak istiyor.NBA'de bugünlerde gerçekten ciddiye alınabilecek bir sakatlık sendromu yaşanmaktadır. Şu anda sizlere bu günlere saklat olan oyuncuların isimlerini sıralasak herhalde sayfamıza kendi adımı yazacak yer kalmayacak. Şimdi hepsinden değil ama gündeme oturanlardan bahsedebiliriz.Öncelikle az evvel konusu geçen T-Mac sakatlığı. Houston tam ritmini buldu derken o yine sakatlandı ve Houston yine tepetaklak oldu. Houston'da Ron Artest de sakat durumda.Utah Jazz'de Carlos Boozer'un sakatlığı enteresandır ki böyle takım içiyle ilgili haberler çıktığında ya da Boozer ile ilgili bir haber çıktığında Carlos Boozer hemen sakat oluveriyor. Utah seyircisi Boozer'a karşı bu yüzden biraz olduğu bir gerçek. Utah Jazz'de şimdi bir de Millsap sakatlandı ki durumu şu anda belirsizlikte.Phoenix Suns'da Shaq'in sakatlığı artık bahsedilmesi gereksiz. Çünkü Shaq zaten biz bildik bileli sakat. 2-3 maç oynuyor, sonra sakatım diyor 1 maç izin yapıyor. Aslında ne kadar bir Shaq hayranı olsam da Shaq'in bu yönü asla göz ardı edilemez. Shaq'in toplamda kaçırdığı maç sayısı Birkaç sezona bedel. O maçları oynadığı takdirde ulaşacağı istatistikleri düşünebiliyor musunuz?Portland Trailblazers'da Steve Blake sakatlandı. Bunlar şu anda göze batan sakatlılar olduğunu unutmamak gerek.