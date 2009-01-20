Houston'da Yao farkı



NBA'de Houston Rockets, Denver Nuggets'ı sahasında 115-113'lük skorla mağlup etti.



Tracy McGrady ve Ron Artest'ten yoksun mücadele etmesine rağmen son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başaran Houston Rockets, Kuzeybatı Grubu lideri Denver Nuggets'ı ağırladı.



Nuggets engelini Çinli pivot Yao Ming'in skorer oyunuyla aşmayı başaran Rockets, sahadan 115-113'lük skorla galip ayrıldı.



Tecrübeli oyun kurucu Rafer Alston'ın basketleriyle karşılaşmaya iyi başlayan Houston Rockets, savunmada beklenen performansı sergileyemedi ve ilk 6 dakika 17-17 eşitlikle geçildi. Nuggets, Kenyon Martin'in içerden ve dışardan ürettiği sayılarla öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 36-36 eşitlikle sona erdi.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, tecrübeli oyuncu Brent Barry'nin de skora katkı yapmasıyla Rockets 46-42 öne geçti. Nene Hilario ve Kenyon Martin'in skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren konuk takım soyunma odasına 68-65 önde gitti.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde de iki takım savunmada etkili olamadı. Nene'nin pota altından ürettiği 6 sayıyla skoru 76-71'e getiren Nuggets, farkı 5 sayıya çıkarttı. Konuk takımın farkı 8 sayıya kadar yükseltmesinin ardından Luis Scola ile üst üste basketler bulan Rockets, üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika kala 88-87 öne geçti ve çeyreği de 90-87 üstünlükle kapattı.



Son çeyreğe J.R. Smith'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle başlayan Nuggets, skoru 93-90'a getirerek üstünlüğü ele geçirdi. Aaron Brooks ve Shane Battier'nin basketleriyle rakibine karşılık veren ev sahibi takım, yeniden öne geçerken farkı da 6 sayıya çıkarttı.



J.R. Smith'in basketleriyle 6 sayılık farkı eritmeyi başaran Nuggets, son 6 dakikaya 107-103 önde girdi. Çinli pivot Yao Ming'le pota altından sayılar bulmaya devam eden Rockets, son 1 dakikaya 114-113 üstünlükle girmeyi bildi.



Son bölümde Kenyon Martin'in kullandığı serbest atışları sayıya çevirememesiyle Nuggets maçı uzatmaya götürme şansını kaybederken, Rockets sahadan 115-113'lük skorla galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Yao Ming 31 sayı – 4 asist – 3 ribaunt – 2 top çalmayla maça damgasını vuran isim olurken, Rafer Alston 18 sayı – 11 asist – 2 ribauntluk performansıyla double-double yaptı. Von Wafer 18 sayı – 4 ribaunt – 3 top çalmayla katkı yaparken, Luis Scola da 16 sayı – 8 ribauntla karşılaşmayı noktaladı.



Nuggets'da ise J.R. Smith 24 sayı – 7 ribaunt – 2 top çalmayla salondan ayrılırken, Nene 23 sayı – 12 ribauntla, Chauncey Billups da 13 sayı – 12 asistle double-double yaptı.





Lakers geçit vermedi: 105-88



Gecenin en önemli maçında, Los Angeles Lakers, bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Cleveland Cavaliers'e evinde geçit vermedi.



Konferanslarının zirvesinde yer alan iki ekibin mücadelesinden ev sahibi Lakers, 105 - 88 galip ayrıldı. Başa baş giden karşılaşma, son çeyrekte Kobe Byrant'ın 9 sayı bulduğu 16 - 7'lik Lakers serisi ile koptu. Lakers'ta süper yıldız Byrant maçı, 20 sayı - 6 ribaund ve 12 asist ile tamamladı. Pau Gasol de skora 22 sayı ile destek verdi. Cleveland'da ise Lebron James ise kötü bir şut yüzdesiyle oynamasına karşın maçı 23 sayı - 9 ribaund ile tamamladı.



Detroit Pistons ise son 5 yılın en uzun yenilgi serisine Memphis deplasmanında son verdi. 5 maçtır kazanamayan pistons'u zafere son çeyrekte yaptığı savunma taşıdı. Son bölümde rakibine sadece 4 basket şansı veren Detroit, maçtan 87 - 79 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi, 27 sayı ile oynayan Allen Iverson oldu. Memphis'te ise Rudy Gay ve O.J Mayo, 15'er sayıyla mücadele etti.



Sezona, en iyi lig başlangıcını rekorunu kırarak girdikten sonra, oynadığı 9 maçın 7'sini kaybeden Boston Celtics, sıkıntılı dönemi geride bıraktığını Phoenix'i rahat geçerek gösterdi. Üst üste 5. maçını kazanan son şampiyon, farkı bir ara 30 sayıya kadar çıkardığı maçtan 104 - 87 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi, 23 sayısının yanına 7 de asist ekleyen Celtics'in oyun kurucusu Rajon Rondo oldu. Antrenör Doc Rivers, farkın açılmasıyla ilk 5'teki oyuncularını son çeyrekte dinlendirme fırsatı buldu. Phoenix'te ise Shaquille O'Neal 16 sayı - 12 ribaund, Steve Nash ise 12 sayı - 8 asist ile mücadele etti.