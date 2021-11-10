Houston itfaiye şefi, izdihamde sekiz kişinin öldüğü konserle ilgili konuştu: Travis Scott'ın gösteriyi durdurması gerekirdi

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Houston’da konserde çıkan ve sekiz kişinin ölümüne sebep olan izdihamla ilgili konuşan itfaiye şefi Samuel Pena, rapçi Travis Scott’ın olay sırasında gösteriyi durdurmuş olması gerektiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, itfaiye şefi, “O etkinlikteki herkesin sorumluluğu vardı. Sanatçıdan diğerlerine kadar” dedi.

Travis Scott’ın Astroworld turnesinde çıkan izdihamda sekiz kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Scott, yaşananlar için çok üzüldüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edeceğini söylemişti. Öte yandan Scott’ın konserde izdiham çıktığı sırada gösteriyi sürdürmesi tepki çekmişti.

Polis, hayatını kaybedenleri 21.30 sularında kalabalık altında kaldığını, Scott’ın konseri 40 dakika daha sürdürdüğünü söyledi.

Konserden videoların birinde Scott, bayılan bir hayranına yardım edilmesi için çağrıda bulunsa da bir başka görüntüde konsere gelenlere “Kim durmanızı söyledi? Buraya ne için geldiğinizi biliyorsunuz. Beni kovalamaya devam” diyor.