'Houston, gözüme çöp kaçtı'

T24

Uzun uzay yürüyüşünün beşinci saati dolarken “Güvenlik bilgisi veriyorum; Gözüme birşey kaçtı ve deli gibi batıyor” bildiriminde bulunan Andrew Feustel, çalışmaya bir süre ara vermek zorunda kaldı.AP'nin haberine göre batma yüzünden gözünün yaş içinde kaldığını bildiren Feustel acıyla inlerken, boşlukta onun birlikte çalışan ekürisi Mike Fincke de ‘üzüldüğünü’ belirterek Feustel’ın kararını beklemeye başladı.İstasyon’a geri dönme seçeneği de düşünülürken Feustel’ın “Tamam geçiyor galiba” demesi üzerine ekip İstasyon’un giriş kapısından geri döndü. İstasyon’daki amirin sorusu üzerine kaskının içindeki bir kayışa gözünü sürterek ovuşturduğunu söyleyen Feustel, “şimdi çok çok daha iyi, neredeyse tamamen geçti” dedi. Ekip operasyon kaldığı yerden devam etti.