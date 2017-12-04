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Spor

Houston galibiyet serisini LA Lakers deplasmanında da sürdürdü

Houston’ın galibiyet serisi 13 maça çıktı

04 Aralık 2017 15:15

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, Los Angeles Lakers deplasmanından 118-95 galip ayrıldı.

Son 14 karşılaşmasında 13. galibiyetini alan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 36 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 6 asistle oynayan Chris Paul ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon, galibiyette önemli rol oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 12 ribaunt, Brandon Ingram 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.(Eurosport)

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