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Ekonomi

Hotmail kapandı!

e-posta hesabınıza ulaşmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Suçu cihaza atmayın. İşte detaylar.

22 Mayıs 2009 03:00

Şu sıralar cep telefonunuzdan Hotmail e-posta hesabınıza ulaşmakta sorun yaşıyorsanız, suçu cihaza atmayın. İşte detaylar...

Shiftdelete.net'in haberine göre Şubat ayında servise açılan Hotmail'in mobil sürümü, dün akşam saatlerinde erişime kapandı. Cep telefonunuzdan m.mail.live.com bağlantısıyla giriş yapabildiğiniz Hotmail mobil servisindeki bu aksaklığın geçici olduğunu belirten Windows Live Hotmail ekibi, gerekli bakım çalışmaları tamamlandığında servisin en kısa sürede tekrar erişime açılacağını duyurdu.

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