-HOTMAIL 15 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - E-posta servisi Windows Live Hotmail, 15. yılını kutluyor. Microsoft açıklamasına göre, 1996 yılında 2MB olan kotası kullanıcıların ihtiyacına göre artan Hotmail'in Türkiye'de 20 milyondan fazla kullanıcısı var ve bu sayıyla dünyada 4. sırada yer alıyor. Türkiye'de internete her ay giren 100 kişiden 61'i ve e-posta kullanan 100 kişiden 87'si Hotmail kullanıyor. Dünyada 360 milyon kişinin kullandığı Hotmail'de, ayda yaklaşık 1,5 milyar fotoğraf paylaşılıyor.