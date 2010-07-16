Hoşyar Zebari: Kontrolümüz dışındaki bölgelerdeler

T24 - Türkiye, artan terör olaylarının ardından Irak'a 248 kişilik PKK'listesi göndererek, bu isimlerin yakalanarak kendisine verilmesini istemişti. Irak yönetimi bu talebe cevaben, listedeki isimlerin Irak'ta olmadığını söylerken, dün yeni bir açıklama daha geldi. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari 'Örgüt üyelerinin çoğu Irak hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerdedir' dedi.



Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari PKK konusunda Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını, ancak Türkiye’nin iadesini istediği örgüt üyelerinin çoğunun Irak hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerde bulunduğunu söyledi.



PKK terör örgütünün son dönemde saldırılarını arttırmasının ardından Türk hükümetinin 240’ın üzerinde örgüt üyesinin listesini Irak ve Amerikan hükümetlerine ilettiği, bunların iadesini istediği bildirildi. Bu hafta Washington’da temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari Amerika’nın Sesi Kürtçe yayın bölümü muhabirlerinden Balen Saleh'in sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Zebari adı geçen PKKlı militanların Irak hükümetinin kontrol ettiği bölgelerde bulunmadığını söyledi.



Zebari şöyle konuştu: “Kişisel olarak böyle bir talep aldığımızı bilmiyorum. Ancak Türkiye’nin bu gibi isimleri talep ettiğini de reddetmem. Bu kişilerin çoğunluğu Irak hükümetinin kontrol ettiği bölgelerde değiller. Bu insanlar dağlarda; bunlar isyancı; aranıyorlar ve Irak hükümetinin kontrolünün dışındalar. Bunun yanında bir diğer konu var: o da iki ülke arasında tutukluların iadesi için hukuki bir anlaşma konusu. Bu konuya daha da ciddiyetle eğilmeliyiz. Bu devletlerarası ilişkiler açısından önemli. Ancak temel sorun bu insanların Irak hükümetinin kontrol ettiği bölgelerde bulunmaması; insansız bölgelerde bulunmaları. İkinci konu da iki ülke arasında hukuki düzenlemeler…”



Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) üyesi olan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, PKK konusunda Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını, PKK’ya karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Zebari şöyle konuştu: “PKK’nın artan eylemleri ve terör saldırıları konusunda Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz. Bunun yanında bu zarar verici eylemleri bastırmak ve kontrol etmek için biz de Türk ve Amerikan hükümetleriyle oluşturduğumuz üçlü komisyonda elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu eylemlerin herhangi bir sonuç getireceğine inanmıyoruz.”



Hoşyar Zebari, Washington’da Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la da görüştü. Clitnon görüşmelerinin sonunda Irak'ta biran önce hükümetin kurulması çağrısında bulunmuştu.





