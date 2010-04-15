'Hoşunuza giden madde olur, gitmeyen olur'

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Anayasa değişikliği paketine ilişkin "Böyle kapsamlı bir şeyde hoşunuza giden madde de olur, gitmeyen madde de olur. Hepsine birden (bu iyidir, kötüdür) diyemezsiniz" dedi.





Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi'nde düzenlenen "Enerji Güvenliği Sempozyumu"na katılan Büyükanıt, çıkışta basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.





Anayasa değişikliği paketinde Genelkurmay başkanlarına Yüce Divan yolunun açılmasına ne diyeceksiniz?" diye sorulan Büyükanıt, gündeme ilişkin yorum yapmak istemediğini belirtti. "Mevcut paketi bir vatandaş olarak nasıl değerlendirdiği" de sorulan Büyükanıt, "Böyle kapsamlı bir şeyde hoşunuza giden madde de olur, gitmeyen madde de olur. Hepsine birden (bu iyidir, kötüdür) diyemezsiniz. Kötüsü de vardır, iyisi de..." dedi.





"Referandumda kullanacağı oy" sorusu yöneltilen Büyükanıt, "Zaten ne çıkacağı belli değil. Komisyonlarda görüşülüyor, eklemeler, çıkarmalar yapılıyor. Şu andaki haline yorum yapamam, eksik olur" diye konuştu.





"Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un ordunun moralinin bozuk olduğunu söylediği" belirtilen Büyükanıt, "Onlara girmek istemiyorum. Bakın ben şimdi Genelkurmay Başkanı değilim ki... Üç yıl önce sorsaydınız cevap verirdim" dedi.







Nükleer enerji







Bir gazetecinin "Nükleer enerjiye destek verdiğinizi söylediniz. Bu konudaki zirve yeni yapıldı. Başbakan Erdoğan, 'İsrail'in nükleer silahlarından rahatsızız' dedi. Nükleer silahlar konusunda siz ne düşünüyorsunuz, bu anlamda Türkiye rahatsız olmalı mı çevresinden?" şeklindeki soruya şu karşılığı verdi:





"Kısa bir süre önce ABD ve Rusya başkanları nükleer silahlar konusunda bir anlaşma imzaladı ve nükleer silahların harp başlıklarının yüzde 30 azaltılması konusunda hem fikir oldu. Diğer yüzde 70'i dünyayı mahvetmek için yetmez mi? Nükleer silah ile nükleer enerjiyi birbirine karıştırmamak lazım. Nükleer enerjiye sahip olunca 'ben nükleer silah yapayım' diyemezsiniz."





"Nükleer silahlarla ilgili bu çıkışların İsrail ile askeri ilişkileri zedeleyip zedelemeyeceği" de sorulan Büyükanıt, "En azından İsrail'i rahatsız eder tabii ki. Ancak politik yönleri var, onları politikacılara bırakmak lazım. Askeri açıdan İsrail ile ilişkilerimiz gayet iyi" şeklinde yanıt verdi.





"Eski bir büyükelçinin İstanbul'un altının nükleer silah deposu olduğu" yolunda iddiası bulunduğu ifade edilen Büyükanıt, bilgi sahibi olmadan bunu yapmamak gerektiğini, emekli olduğu için kendisinin de konuşurken çok dikkat ettiğini söyledi.





Büyükanıt, "Çok yanlış yorumlar yapılıyor. Halk da buna inanıyor. Bazen bunlara itibar edilmemesi lazım" dedi.







Sunahanım Güven'in iddialarına cevap







Büyükanıt, "Emekli Oramiral İlker Güven'in, eşi Sunahanım Güven'in orduevine alınmaması konusunda dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'a mektup gönderdiği"ne ilişkin bir gazetede haber yer aldığının belirtilmesi üzerine de "Hiç öyle bir şey olmamıştır" diye karşılık verdi.





Emekli Orgeneral Büyükanıt, daha sonra üniversite yerleşkesinden ayrılarak, sempozyum kapsamında yemeğin verileceği The Marmara Oteli'ne yaya olarak geçti. Yaşar Büyükanıt, Sıraselviler Caddesi üzerindeki yürüyüşü sırasında da basın mensuplarının soruları üzerine yürüyüş yapmayı çok sevdiğini ifade etti.





Bu sırada şehit yakını olduğunu belirten ve "Polise ve askere yapılanları protesto ediyorum" diyerek Büyükanıt'a yaklaşmak isteyen bir kişi, koruma polisleri tarafından engellendi. Korumalarına bu kişinin yanına yaklaşmasına izin vermelerini isteyen Büyükanıt, "Duygularınızı anlıyorum" dedi.





Kimliğini açıklamak istemediğini belirten bu kişinin elini öpmesine izin veren Büyükanıt, daha sonra yemeğe geç kaldığını belirterek, otele gitti.