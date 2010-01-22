'Hoşumuza gitmese de saygı duyuyoruz'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı yolunu açan kararı iptaline ilişkin, "Anayasa Mahkemesi üyelerinin oy birliği ile aldığı karar tabii ki hoşumuza gitmese de saygı duymamız gereken bir karar. Ama bu kararın bize verdiği çok açık ve net bir mesaj vardır. O da Türkiye'nin anayasa reformuna ihtiyaç duyduğudur" dedi.





The Marmara Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Bağış, Avrupa Birliği (AB) sürecinde 2009 yılındaki gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra soruları yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi'nin, TSK mensuplarına sivil yargı yolunu açan kararı iptaline" ilişkin düşünlerini sorması üzerine, TSK mensuplarının sivil mahkemelerde yargılanabilmesinin yargı adaleti açısından, AB standartlarıyla uyumlu bir karar olduğunu, bunun ilerleme raporlarında da sıkça dile getirildiğini söyledi.



Meclisin bu konuda muhalefet partilerinin de katkılarıyla aldığı kararın, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşması, demokrasinin şeffaflaşması ve ülkenin yarınlara daha emin adımlarla yürümesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Anayasa Mahkemesi üyelerinin, oy birliği ile aldığı karar, tabii ki hoşumuza gitmese de saygı duymamız gereken bir karar. Ama bu kararın bize verdiği çok açık ve net bir mesaj vardır. O da Türkiye'nin anayasa reformuna ihtiyaç duyduğudur. Bugünkü Anayasa'mız daha önce defalarca söylediğim gibi adeta mıknatıs gibi Türkiye'yi geriye doğru çekiyor" diye konuştu.





"Darbe söylentileri geçmişte kalmış kara lekelerdir"



Anayasa referandumu



Bağış, muhalefet partileri destek vermese de gerekirse referandumla anayasa sürecini devam ettireceklerini belirterek, "Sonuçta Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ne lazımsa onu yapmalıyız diye düşünüyorum. Eğer muhalefet partileri bu konuda 'istemeyiz' tavrını sürdürürlerse o zaman biz de halka gideriz. Halkımızın vereceği karar her zaman hakkaniyet kararı olacaktır. Ona da saygı duyarız" dedi.



Bağış, muhalefet partilerine bir kez daha çağrıda bulunduğunu, bunu belki 50. kez yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Anayasalar, sadece ülkenin nasıl yürütülmesi gerektiğini ortaya koyan değil, nasıl bir ülke tasavvur ettiğimizi, nasıl bir ülke hayalini ortaya koyan belgelerdir. Bütün muhalefet partileri, bir anayasa taslağı hazırlasınlar. Bütün partilerimizin ne kadar özgürlükçü olduğunu ne kadar demokrasiye inandığını farklı kesimlerin hak ve hukukunu ne kadar önemsediğini görmemize hazırlayacakları bu taslaklar vesile olacaktır. Daha sonra, Meclisimizin Anayasa Komisyonu ki, bu komisyon farklı partilerin temsilcilerinden oluşuyor.



Bu taslakları alsın değerlendirsinler. İçlerindeki en iyi tarafları derleyerek, Türkiye'ye sivil bir anayasa hazırlasınlar. Üzerinde tartışalım ve sonuçta Türkiye'de bütün kesimlerin 'Benim' diyeceği ve arkasında dimdik duracağı bir anayasaya kavuşalım. Sivil, çağdaş Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmamızı sağlayacak bir anayasaya kavuşalım. Bu karar, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur."





Balyoz eylem planı



Bir gazetecinin, "Balyoz hareketi eylem planı konusunda AKP'nin görüş ve düşünceleri nedir?" sorusu üzerine Egemen Bağış, bu planı kendilerinin de medyadan takip ettiklerini ifade ederek, "Ne olup olmadığını bir görelim. İnancım şudur ki Türkiye'de bu darbe söylentileri geçmişte kalmış kara lekelerdir" dedi.



Bir gazetecinin "İddia edilen darbe sürecinde camilerin bombalanması, ülkenin savaşa sokulması için uçak düşürülmesi planlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da Bağış, "Doğru olmadığına inanmak istiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Böyle hedefleri olanlar varsa da onların da bu hedeflerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bilinciyle süreçten geçmeleri ve yargılanmaları gerektiğine inanıyorum. Ama şu anda bunlar hakkında yorum yapmak için çok erken. Hele bir süreci değerlendirelim belgeleri bir görelim. Bu ülkenin güçlü bir yargı mekanizması vardır. Eminim görevini yerine getirecektir" dedi.



"Yargıyı harekete geçirmek için hükümet olarak adım atacak mısınız?" sorusuna da Bağış, "Arkadaşlar biraz sabırlı olalım. Ondan sonra göreceğiz" dedi.





