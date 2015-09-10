Hostes, uçakta sevişen çifte 'mutlu üremeler' anonsunda bulundu

Paris-Stockholm seferini yapan Norveç Havayolları’na ait yolcu uçağının Stockholm Havaalanı’na inişi sonrası hostesin yaptığı anons yolcuları şaşırttı. Hostes uçağın indiğini ve yolculara uçak durana kadar yerlerinde kalmaları gerektiğini anons ettikten sonra, uçuş sırasında uçak tuvaletinde sevişmiş bir çift için “mutlu üremeler” diledi.

Zete’nin The Local’den derlediği habere göre; Pazartesi akşamı Paris-Stockholm seferini yapan D4314 sefer sayılı Norveç Havayolları uçağı Stockholm Havaalanı’na indiği sırada bir hostes yolculara uçak durana kadar yerlerinden kalkmamalarını söyleyip geçmiş olsun dedikten sonra, “Bu arada tuvalette seks yapma riskini göze alan çifte mutlu üremeler dileriz” dedi.

Anonsu duyan yolcular kendi aralarında gülüşerek “mutlu üremeler” dilenen çiftin kim olduğunu anlayabilmek için uçaktan inene kadar birbirlerini süzdü, ancak mutlu çiftin kim olduğu konusunda hiçbir ipucu bulunamadı.

Havayolunun sözcüsü, “uçuş güvenliğinin aksamaması” gerekçesiyle polise haber vermediklerini açıkladı. Geçmiş yıllarda uçak tuvaletinde seviştikleri gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan yolcular olmuştu.