-Hoştan'a mangal partisi yapılmış İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında dinlenilen ''gizli tanık 6'', ''Veli Küçük albaylıktan terfi edip paşa olduktan sonra alaya üst düzey insanlar gelip gitmeye başladı. Sami Hoştan geldiğinde de mangal partisi yapılmıştı'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kocaeli İl Jandarma Komutanı olduğu dönemde Sami Hoştan'ın alaya gelerek Veli Küçük ile görüştüğünü söyleyen ''gizli tanık 6''nın beyanları alındı. ''Gizli tanık 6''ya, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, tanıklığın önemini anlatarak, yemin ettirdi. Veli Küçük'ün Kocaeli İl Jandarma Komutanı olduğu dönemde 2 yıl aynı yerde asker olarak olarak görev yaptığını belirten ''gizli tanık 6'', o döneme dair bildikleri olduğunu söyledi. Özese'nin, 'bildiklerinizi anlatın' dediği gizli tanık, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında askerlik yaparken, davaya ilişkin isimlerini duyduğu bazı kişilerin gelip gittiğini gördüğünü, vatandaşlık görevi olarak da bunları savcılığa verdiği ifadesinde anlattığını dile getirdi. Susurluk davasından hükümlü olan bu davanın tutuksuz sanıklarından Sami Hoştan'ın, Veli Küçük'ün yanına geldiğini belirten ''gizli tanık 6'', savcılığa verdiği ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Gizli tanık, çapraz sorgusu sırasından savcı Mehmet Ali Pekgüzel ve Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük'ün soruları üzerine de, şunları söyledi: ''Veli Küçük albaylıktan terfi edip paşa olduktan sonra alaya üst düzey insanlar gelip gitmeye başladı. Gelen misafirlere de sık sık mangallı akşam yemeği veriliyordu. Sami Hoştan geldiğinde de mangal partisi yapılmıştı. Hoştan, Veli Küçük'ün yanına en az 3 kere geldi. Hoştan korumaları ve makam arabasıyla geliyordu. Araçlar alayın içine giriyordu.'' Gizli tanık, Hoştan'ın korumalarının silahla gelip gelmediğini bilmediğini söyledi. Pekgüzel'in ''Hoştan ne amaçla gelirdi. Şikayet konusu için mi, aile dostu olarak mı?'' sorusuna gizli tanık, Hoştan'ın ne amaçla geldiğini bilmediğini ifade ederek, o dönemde illegal bir şeye şahit olmadığını söyledi. -Kriptolu telefonla görüşme- Küçük'ün, Kocaeli bölgesinde organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Hadi Özcan ile de telefonla görüştüğünü ifade eden gizli tanık, ''Veli Küçük, alaya ait özel kriptolu telefonla Özcan ile görüştü. Bu tür görüşmelerini kriptolu telefonla yapardı'' dedi. Pekgüzel'in, bu telefon görüşmesinin Özcan'ın arandığı dönemde mi olup olmadığına ilişkin sorusuna, gizli tanık bu konuda bir şey bilmediğini söyledi. Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük'ün bu telefon görüşmesini bizzat duyup duymadığına ilişkin sorusuna gizli tanık, görüşmeyi bizzat duymadığını, kimliği açığa çıkacağı için de cevap vermek istemediğini dile getirdi. Veli Küçük'ün bu davanın tutuksuz sanıklarından Sedat Peker ile de telefon görüşmesi yaptığını belirten gizli tanık, Veli Küçük'ün sekreterinin ajandasında da Peker'in telefonunun kayıtlı olduğunu anlattı. Veli Küçük'ün, piknik amacıyla Kandıra'ya gittiklerinde 50 tane İranlı gence Türkçülük konusunda konuşma yaptığını belirten gizli tanık, ''Piknik için giderken Veli Küçük yedek aracıyla çıktı. Sekreteri de vardı. Oraya gidince bana uzaklaşmamı, orada bulunmamamı söylediler. Veli Küçük'ün, milliyetçi bir kimliği vardı. Oradaki gençlere Türkçülük konusunda eğitim verdiğini duydum. 15-16 yıl önceydi'' diye konuştu. Duruşmada, Veli Küçük'ün beyanları alınıyor.