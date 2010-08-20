Hosrof Dink: 'Konuştuk, dertleştik'

T24



Geçtiğimiz günlerde, "Hrant Dink tedbir alınamadığı için öldürüldü" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün sürpriz bir şekilde Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink'i Tarabya Köşkü'ne davet etti.



Saat 18.15 sularında başlayan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.



Çıkışta konuşan Hosrof Dink, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine teşekkür ediyorum. Çok özel konuları konuştuk. Bunlar acı paylaşımı ve dertleşmeydi. Hepsi bundan ibaret. Teşekkür ediyorum" dedi ve soru almadı.





Taksiyle geldi...



Hosrof Dink, ticari bir taksiyle geldiği Tarabya Köşkü'nden, Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tahsis edilen araçla ayrıldı.



Tartışma yaratan savunma





Hrant Dink'in öldürülmeden önce mahkum olduğu bir yazısı nedeniyle AHİM'e açtığı davada, Ankara'nın yaptığı savunma tartışma yaratmıştı.



Savunmada, Dink'in "Türklüğü aşağıladığı, halkı tahrik ettiği" öne sürülmüştü.



Ankara, Almanya'da bir Nazi örgütü liderine verilen cezayı AİHM'in onaylamasını da örnek gösterdi.



Savunmada, devlet tarafından korunmadığı iddiasına da "tehdit edilmiş olsaydı koruma isterdi, istemedi" yanıtı verildi.



Ayrıca cinayetten hemen sonra katilin yakalandığı, 39 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.



