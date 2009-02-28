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Spor

Hosley ve Tolliver kadroda

Galatasaray'ın yeni transferleri Hosley ve Tolliver, bu akşam Efes Pilsen ile yapacağı karşılaşmada forma geyecek.

28 Şubat 2009 02:00


Galatasaray'ın yeni transferleri Quinton Hosley ve Anthony Tolliver, sarı kırmızılıların bu akşam Efes Pilsen ile yapacağı karşılaşmada forma geyecek.

Galatasaray Cafe Crown'ın yeni transferleri Quinton Hosley ve Anthony Tolliver, sarı kırmızılıların bu akşam lider Efes Pilsen ile oynayacağı karşılaşmaya yetişiyor. 

Potada dev maç

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan lisansları çıkan iki ABD'li oyuncu, zorlu mücadelede antrenörü Koray Mincinözlü'den forma bekleyecek. Galatasaray Cafe Crown Hosley'i geçtiğimiz gün Real Madrid'den, Tolliver'ı da NBA Gelişim Ligi'nden renklerine katmıştı.

Öte yandan sarı kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle TEKNOSA Türkiye Kupası'nda forma giymeyen Antonio Graves ve Dejan Milojevic'in de Efes Pilsen'e karşı forma giyeceği öğrenildi.

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