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Spor

Hosley Galatasaray'da

Galatasaray Cafe Crown, Real Madrid tarafından serbest bırakılan Quinton Hosley ile anlaştı.

27 Şubat 2009 02:00


Galatasaray Cafe Crown, Real Madrid tarafından serbest bırakılan Quinton Hosley ile anlaştı.

Beko Basketbol Ligi'nde 19 maçta elde ettiği 16 galibiyetle 2. sırada yer alan Galatasaray Cafe Crown, ardarda gelen sakatlıkların ardından iki önemli oyuncuyu renklerine bağladı.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıl Pınar Karşıyaka takımında 23.2 sayı ortalamasıyla sayı kralı olan Quinton Hosley'i kadrosuna dahil etti. Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olan Hosley, İspanyol devi tarafından, Türk Telekom'dan Kennedy Winston'un transferi sonrası serbest bırakılmıştı.

Hosley'nin haftasonu lider Efes Pilsen ile oynanacak Beko Basketbol Ligi maçına da yetişebileceği söyleniyor. Galatasaray Cafe Crown'ın 2. transferi NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Anthony Tolliver oldu. 4 numara oynayan Tolliver ve Hosley, özellikle atletik kapasiteleriyle sarı kırmızılıların önemli bir açığını kapatacak.

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