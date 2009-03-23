Hoşgörüde Türklere düşük not

Belçika Eşit Fırsatlar ve Irkçılıkla Mücadele Merkezinin "hoşgörü" anketinde, ülkede yaşayan farklı etnik gruplara not vermesi istenen Belçikalılar, Türklere 100 üzerinden 45 puan verdi.



Federe yapılı Belçika'nın nüfusunu yansıtacak şekilde 829'u Flaman, 450'si Valon ve 114'ü Brükselli toplam 1392 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan kamuoyu araştırmasında, halktan en yüksek puanı 78,5 ile çoğunluğu oluşturan Flamanlar alırken, Fransızca konuşan toplumun (Brüksel'in büyük kısmı ve Valonlar) notu 73 oldu.



Belçikalılar, Amerikalılar ile Batı Avrupalılara 57 ve Asyalılara 53 puan verirken, siyah Afrikalılar ve Doğu Avrupalılar Türklerle eşit not aldı. Araştırmada en düşük puan 42 ile Kuzey Afrikalılara (Fas, Cezayir ve Tunus göçmenleri) çıktı.



Ankette Türk toplumuna en az sempati duyanlar yüz üzerinden 41,5 puanla Valonlar olurken, bu oran Hollandaca konuşan Flaman bölgesinde 45,2 ve çift dilli Brüksel bölgesinde yüzde 57,5 puana yükseldi.



Yaklaşık 170 bin Türk nüfusunun yaşadığı Belçika'da, Türklerin yaklaşık 100 bini Flaman, 40 bini Brüksel ve 30 bini Valon bölgesinde ikamet ediyor. Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 1,5'ini oluşturan Türklerin oranı Brüksel bölgesinde yüzde 3'e ulaşırken Valon bölgesinde yüzde 1'in altına iniyor.



"Hoşgörü" anketinde Belçikalıların yüzde 63'ü, etnik azınlıklarla "olumsuz bir deneyim yaşamadığını" belirtti. Çoğunlukla sözlü saldırı olmak üzere azınlıklardan şikayetçi olan Belçikalıların yüzde 37'si ise buna neden olarak yüzde 63'le Kuzey Afrikalıları gösterirken, Türklerle olumsuz deneyim yaşayanlar yüzde 26, Doğu Avrupalılarla olumsuzluk yaşayanlar yüzde 15 ve siyahlarla olumsuzluk yaşayanlar yüzde 12'de kaldı.



Araştırmaya göre, Belçikalıların yüzde 55'i, farklı kültürleri zenginlik olarak görüyor. Etnik azınlıkları halkın yüzde 79'u iş arkadaşı, yüzde 70'i komşu ve yüzde 69'u arkadaş olarak kabullenirken yabancıların gelin ya da damat olarak aileye katılmasına onay verenlerin oranı yüzde 53'e geriliyor.



"Hoşgörü" anketine göre 10 Belçikalı'dan 6'ya yakını yabancıların "bazen ırkçı tepkileri hak ettiğini" ve "işsiz göçmenlerin hiçbir hakka sahip olmaması gerektiğini" düşünüyor.



