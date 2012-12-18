'Hoşgörü gecesi'nde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 739. yıl dönümünde, Şeb-i Arus töreniyle anıldı. Geceye katılan Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmamaları dikkat çekti.

‘Mevlana'nın 739. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri’ne, her yıl olduğu gibi Başbakan Erdoğan ile ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Normal seyrinde geçmesi gereken tören öncesi, protokol konuşmalarının iptal edilme kararı krize neden oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği gecede, her yıl Başbakan ve ana muhalafet partisi liderinin yaptığı konuşmaların bu yıl olmaması üzerine, CHP’den tören sırasında 'iktidar protokol konuşmalarını yasakladı' şeklinde bir açıklama geldi.

Bu gerginlike başlayan geceye, önce Başbakan Erdoğan, yaklaşık 1 dakika sonra da Kılıçdaroğlu katıldı. İki liderin selamlaştığı, Başbakan’ın yerinden kalkmadığı ve bir tokalaşma olmadığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajının okunmasının ardından, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bir konuşma yaptı.

Tören, her yıl olduğu Ahmet Özhan konseri ve semazen gösterisiyle tamamlandı.