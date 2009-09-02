Hoşgeldin Ufuk!

Galatasaray Kulübü, 5 yıllık anlaşma sağladığı Ümit Milli kaleci Ufuk Ceylan için Manisaspor'a 1 milyon Euro verdi.



Manisalı yöneticiler teklifi Ankara'da bulunan teknik direktör Mesut Bakkal'a iletirken, Bakkal'ın önerilen isimleri onayladığı, kaleci tercihini de Orkun'dan yana kullandığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübün de resmi internet sitesinden duyurduğu haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Manisaspor formasını giymekte olan milli kaleci Ufuk Ceylan ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Yeni oyuncumuz Ufuk Ceylan'a hoşgeldin diyor, sarı-kırmızı formala üstün başarılar diliyoruz. Kulübümüz futbolcularından Yaser Yıldız, Mehmet Güven ve Orkun Usak, bonservisleriyle birlikte Manisaspor'a verilmiştir. Yine kulübümüz futbolcularından Necati Ateş'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilerek Antalyaspor'a transfer olmuştur. Yaser Yıldız, Mehmet Güven, Orkun Usak ve Necati Ateş'e, bugüne kadar kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni kulüplerinde başarılar diliyoruz."