'Hoş geldin kültürü' kuşkuları gideremiyor

Almanya merkezli Bertelsmann Vakfı, Almanya'ya gelen mülteci ve göçmenlerin toplum tarafından kabul edilme oranlarıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Alman toplumundaki ‘Hoş geldin kültürü’ son yıllarda olumlu yönde gelişme kaydettiğini ortaya koydu. Buna rağmen araştırma kapsamında, Alman toplumunun Almanya'ya gelmesi beklenen mülteci ve göçmenleri kabul etme konusunda kuşkucu ve daha az istekli olduğu belirlendi. Vakfın araştırma kapsamında gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 54'ü mülteciler konusunda "Almanya'nın dayanıklılık sınırına ulaştığını" belirtti.

"Mülteciler hızlı bir biçimde entegre edilsin"

Araştırma kapsamında Alman toplumunun 2012 yılından bu yana vasıflı göçmenlere karşı daha hoşgörülü ve açık hale geldiği tespit edildi. Araştırmada, devlet kurumlarının ve halkın Almanya'ya çalışmak ya da yükseköğrenim görmek için gelen göçmenleri topluma kabul etmekte geçmişe kıyasla daha istekli olduğu kaydedildi.

Ancak veriler, toplumun Almanya'ya gelmek isteyen mültecileri kabul etme konusunda istekli olmadığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında yapılan ankete göre, kendisine soru yöneltilen Almanların çoğunluğunun mültecilere hızlı bir biçimde çalışma izni verilmesi ve bu kişilerin topluma başarılı bir biçimde entegre edilmesini istediği sonucuna ulaşıldı.

Mülteciler konusunda Almanya'nın doğusu çekimser

Öte yandan araştırma, göçmenler ve mülteciler konusunda Almanya'nın doğusu ile batısı arasında mevcut olan görüş farklılığının güçlenmiş olduğunu ortaya koydu.

‘Hoş geldin kültürü’ kapsamında Almanya'nın doğusunda 2015 yılında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında, Almanya'nın doğusundaki halkın batısındaki halka kıyasla göçmenlere daha kuşkucu bir biçimde yaklaştığı belirlenmişti. Yeni yapılan araştırmada da paralel olarak, Almanya'nın doğusunda kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 53'ü vasıflı göçmenleri kabul etmeye hazır olduğunu ifade ederken, mültecilerin "pratik hayatta kabul gördüğünü" belirtenlerin oranıysa yüzde 33 oldu. Almanya'nın batısında ise bu görüşü paylaşanların sayısı yüzde 65 oranında seyretti.

Araştırma, Almanya'da göçmenlere bakış açısının yaş gruplarına göre de değişim gösterdiğini ortaya koydu. 30 yaş altındaki Alman vatandaşlarının, Almanya'ya gerçekleşen göçü 30 yaş üstündekilere kıyasla daha olumlu bir biçimde karşıladıkları belirlendi.

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kna/ÇA, GA