'Hortumla ıslatılıp sırtlarına binildi'

Adana İHD'nin polise taş atan çocuklar raporunda birbirinden ilginç ifadelere yer alıyor. 'Soyunmadığı için copla dövüldüler, hortumla ıslatılıp üzerlerine binildi' raporda yer alan bölümlerden birkaçı.





İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, 2009’un ilk üç ayına ilişkin hak ihlalleri raporuna göre, kentte 33 çocuğa ‘örgüt üyeliği ve propagandasından’ 130 yıl hapis cezası verildi, aynı dönemde 82 çocuk gözaltına alındı, bunlardan 55’ine dava açıldı, 26’sı ise tutuklu yargılanıyor. Radikal'in haberine göre, işkence ve kötü muamele iddiasıyla yapılan, çoğu çocuklara ilişkin 31 başvuruda yok yok: Polisin attığı taşla bir gözü yırtılan, cezaevine girişte soyunmadığı için copla dövülen, üzerine su dökülen, dövülerek bayıltılan, saçlarından sürüklenen...

Adana İHD’nin verileri şöyle:



* Adana 6. 7 ve 8. Ağır ceza mahkemeleri 33 çocuğa ‘örgüt üyeliği ve örgüt propagandasından’ toplam 129 yıl üç ay 15 gün hapis cezası veridi.

* Yaşları 13-17 arasında değişen 82 çocuk gözaltına alındı. Bunlardan 28’i tutuklandı, 54’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İşkence ve kötü muamele iddiasına ilişkin 31 başvuru yapıldı:

* Abdullah Öcalan’a yönelik iddiaları protesto için 2 Şubat’ta yapılan eyleme katılan 17 yaşındaki M.K.’nin gözü, polisin attığı taşla yırtıldı.

* 16 yaşındaki sedef hastası Ş.Ö. bir gösteride polislerce tartaklanarak gö

zaltına alındı, ertesi gün tutuklandı. Liseli Ş.Ö. özel tedavi görüyordu.

* DTP Barbaros Mahallesi’ndeki seçim bürosu açılışını takip eden Dicle Haber Ajansı muhabiri Ersin Çelik, polislerce saçlarından tutup sürüklendi, polis otosunda dövüldü.

* Oğlu hastanede tedavi görürken kaybeden baba Ünsal Dorak ve Halkevleri üyesi dört kişi 19 Şubat’ta AKP il binası önünde “Bu kriz emekçiye değil AKP’yi yakacak” yazılı pankart ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kuklasını açınca tartaklanarak gözaltına alındı.

* 16 yaşındaki H.A., Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getiriliş yıldönümü olan 15 Şubat’ta Gülbahçesi Mahallesi’nde yapılan gösteride sekiz arkadaşıyla gözaltına alınırken küfür ve hakarete uğradı. Bir hafta sonra H.A.’yı boş araziye götüren polis, çocuğa ajanlık teklif edip telefon numarası verdi.

* 16 yaşındaki S.O., 26 Şubat’ta Gürselpaşa Mahallesi’ndeki DTP seçim bürosunun açılışında belediye otobüsüne taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Polisin coplarla dövdüğü S.O.’nun tam üç yerden kafası kırıldı.

* 15 yaşındaki A.B. 17 Şubat’ta Ova Mahallesi’ndeki gösteride polise taş ve yasadışı slogan attığı iddiasıyla tutuklanıp Pozantı Çocuk Tutukevi’ne konuldu. A.B., cezaevine girerken soyunmadığı gerekçesiyle askerlerce dövüldü, aldığı darbelerden bayıldı.

* 15 Yaşındaki O.S.Y., 21 Ekim 2008’deki bir gösteriye katıldıkları için üç arkadaşıyla tutuklandı. Cezaevine girişte çırılçıplak soyuldular, üzerlerine su döküldü, yedikleri dayaktan ötürü bayıldılar.

* 17 yaşındaki T.T., 15 Şubat 2009’da bir eylemde gözaltına alınıp tutuklandı. Kürtçüler Cezaevi’ne konulan T.T., burada sabaha kadar dövüldü, hortumla ıslatıldı, ardından sırtlarına binildi.



