-HORTUM KALP KRİZİ GEÇİRTTİ FETHİYE (A.A) - 17.12.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle serası zarar gören 54 yaşındaki kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çamköy beldesindeki Keçe ailesine ait sera ve içerisindeki ürünler hortum nedeniyle zarar gördü. Hortum sonrasında Durmuş Keçe ve annesi Havana Keçe (54) evlerinin yaklaşık 500 metre uzağındaki seralarını kontrole gitti. Seranın yıkıldığını gören ve çok üzüldüğü belirtilen Havana Keçe, kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çok üzüntülü olduğunu ifade eden Durmuş Keçe, ''Geceden bu yana hava çok kötüydü. Fırtına ve yağmur vardı. Hortum olduğunu duyunca biz de annemle seramıza bakmaya gittik. Seranın yıkılmasına çok üzülmüştüm. O beni teselli ederken, kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürmemize rağmen kurtaramadık. Üzüntümüz ikiye katlandı. Hem maddi hem can kaybı yaşadık. Çok üzüntülüyüz'' dedi. Bu arada, hortumun bölgedeki birçok seraya da zarar verdiği öğrenildi. Türbe Mahallesi Muhtarı Osman Yar, ''Hortum yaklaşık 30 dönüm alanda etkili oldu. 10 dönümü aşkın sera yıkıldı. Sosyal yardımlaşma derneği ya da devletin ilgili birimlerinden bu ailelerimize destek istiyoruz. Serası yıkılan ailelerimizin başka bir geçim kaynağı yok. Maddi durumları da iyi değil'' diye konuştu. Serası yıkılan Şeref Dereboğaz da, ''Fırtına ve yağış etkiliydi. Bir gürültü duyduk. Seramız yerle bir olmuştu. 25 ile 40 bin lira arasında zararımız var. Daha 1-2 kez ürün satmıştık. Çok zor durumda kaldık. Gözümüz gibi baktığımız şu anda da iyi fiyat verilen domateslerimiz mahvoldu. Devletten destek bekliyoruz'' dedi.