Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor (5)

CHP HEYETİ, FİNİKE\'DEKİ AFET BÖLGESİNDE

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, il kadın kolları yönetimiyle ilçe başkanlarından oluşan heyet, Finike\'ye geldi.

CHP İlçe Başkanı Okan Tanır ve partililer tarafından ilçe binasında karşılanan heyet, bölgede yaşanan hortum felaketine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Sahilkent, Turunçova, Yeşilyurt ve Çavdır mahallerine giden heyet, hortum nedeniyle zarara uğrayanların sıkıntılarını dinledi. Maddi ve duygusal anlamda sıkıntılı günler yaşayanlara destek sözü veren heyet, ardından Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu\'nu ziyaret ederek, tarımsal alandaki hasar hakkında bilgi aldı.

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