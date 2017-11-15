Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor

Suat SÖĞÜT- Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın batı ilçelerini vuran hortumun verdiği zarara ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre, Finike\'de 255 üreticiye ait 1000 dekar tarım alanı, 311 ev ve 30\'a yakın araç; Demre\'de ise 150 üreticiye ait 660 dekar tarım alanı, 4 ev ve 6 otomobil zarar gördü.

Antalya\'nın batısındaki Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde, 13 Kasım Pazartesi akşamı şiddetli yağmurla birlikte hortum meydana geldi. Metrelerce genişlikteki hortum, kilometrelerce ilerleyerek, önüne çıkan her şeyi yıkıp, geçti. Başta tarım alanları ve seralar olmak üzere yerleşim yerlerini etkileyen hortum, savurduğu ağaçları kökünden söktü. Kumluca\'nın Mavikent; Finike\'nin Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt, Demre\'nin ise Beymelek ve Kapaklı mahalleleriyle çevresini vuran hortumun bölgeye verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı. Bölgedeki üreticiler, yaralarını sarmak için çalışırken, hasar tespit ekipleri ise zarar gören alanlarla ilgili çalışma yürütüyor.

1000 DEKARLIK ALANDA HASAR

Finike Belediye Başkanı AK Parti\'li Kaan Osman Sarıoğlu, ilk belirlemelere göre, hortum nedeniyle 255 üreticiye ait 800 dekar narenciye bahçesi, 200 dekar örtü altı ve 5 arıcıyla birlikte 1000 dekar alanda hasar meydana geldiğini söyledi. Başkan Sarıoğlu, tarımsal alana yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hortumdan zarar gören Sahilkent, Turunçova ve Yeşilyurt mahallelerinde hasar tespitine ilişkin çalışma yaptığını ve bu yönde ihbarların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Hortumun meydana geldiği gece yaralanan 25 kişinin Finike Devlet Hastanesi\'ne başvurduğunu anlatan Başkan Sarıoğlu, 22 hastanın müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu edildiğini, 1 hastanın yoğun bakımda, 2 hastanın da kulak burun boğaz servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Sarıoğlu, hortumun ardından Antalya Valiliği\'nce görevlendirilen hasar tespit ekiplerinin yanı sıra belediyenin mühendisleriyle mimarlarından oluşan ekibin de hasar tespitine ilişkin geniş çaplı çalışma yaptığını belirtti. Başkan Sarıoğlu, kesin olmayan rakamlara göre, 311 evde yaklaşık 1 milyon TL tutarında zarar meydana geldiğini, 30\'a yakın araçta da hasar olduğunu açıkladı.

\'WHATSAPP İHBAR HATTI\' OLUŞTURULDU

Belediyenin temizlik işleri biriminden 150 kişilik ekibin, sokak temizliğinin yanı sıra hasarlı evlere de girerek, buralarda temizlik yaptığını aktaran Başkan Sarıoğlu, 10\'a yakın evin kullanılamaz olduğunu söyledi. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolların belediye ekiplerince açıldığını belirten Sarıoğlu, hortum felaketinin ardından belediye ekipleriyle birlikte sahada inceleme yaptıklarını, hasar görenler için belediyede \'WhatsApp ihbar hattı\' oluşturduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ARADI

Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü\'nün yönetiminde, dün gece hasar tespitine ve neler yapılabileceğine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini de anlatan Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın kendisini telefonla arayarak, \'geçmiş olsun\' dileklerini ilettiğini ve hasar tespitinin ardından hortumdan zarar görenlere yardım edileceğini söylediklerini kaydetti. Bu destek sözünün kendisini çok rahatlattığını belirten Sarıoğlu, hortumun gerçekleştiği bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini vurguladı.

DEMRE\'DE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Öte yandan meydana gelen hortumun zararına ilişkin Demre\'de tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, Beymelek Mahallesi\'nde 130 üreticinin 570 dekar serası ve Kapaklı Mahallesi\'nde 20 üreticinin 90 dekar serası tamamen zarar gördü. Seraların sadece birkaçının sigortası olduğu belirtildi. Beymelek Mahallesi\'nde 3, Kapaklı Mahallesi\'nde ise 1 ev yıkıldı. Hortum nedeniyle 1 otomobil pert olurken, 5 otomobilde orta çapta hasar meydana geldi. Yaralanan 5 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi edildi.

Kaş ilçesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bölgede, hasar tespitinin sürdüğü belirtildi.



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