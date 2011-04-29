-HORTUM FELAKETİNDE 300'Ü AŞKIN ÖLÜ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - ABD'nin güneyindeki eyaletleri onlarca yıldır vuran en kötü hortum felaketinde ölenlerin sayısı 300'ü aştı. ABD'nin güneyindeki 8 eyaleti vuran felakette önceki gün 160'tan fazla hortum oluştuğu belirtiliyor. ABD'de 1974'ten bu yana yaşanan en büyük hortum felaketinde sadece Alabama'da 200'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 1700'den fazla kişi yaralandı. Alabama Valisi Robert Bentley'nin memleketi Tuscaloosa kenti ise adeta haritadan silindi. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Tuscaloosa Belediye Başkanı Walter Maddox da kentin altyapısının tamamen yok olduğunu söyledi. Fırtınalar ve 310 kişinin hayatını kaybettiği, 1974 hortum felaketinden bu yana bölgeyi vuran en ölümcül hortum trajesidisi Amerikan halkını şaşkına çevirdi. Görüntüler, ABD'yi 2005'te vuran Katrina kasırgası faciasını anımsattı. ABD tarihinin en yıkıcı ve ölümcül kasırgalarından biri olan Katrina'da binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Yüzlerce ölü ve yaralının olduğu Alabama eyaletinin Valisi Bentley, durumu büyük felaket olarak nitelendirdi. Alabama'da bir milyon kişiyse elektriksiz kaldı. Evlerde patlama olmuş görüntüsü, yıkık duvarlar ve ortalığa saçılmış mobilyalar felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Felaketten etkilenen bir Amerikalı, "Ne kadar kaybım olduğunu şu anda düşünmek istemiyorum. Hükümetten biraz yardım alacağımızı umuyorum" dedi. Oklahoma'dan Georgia'ya kadar olağanüstü durum ilan edildi. Valiler, Ulusal Muhafızları kurtarma ve temizleme çalışmaları için yardıma çağırdı. ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, insanlık trajedisinin yaşandığı Alabama'yı bugün ziyaret edecek. Fırtınaların anneleri, babaları, kızları, oğulları, arkadaşları ve komşuları hatta tüm toplumları etkilediğini söyleyen Obama, federal yardım sözü verdi. Felaket ayrıca Tennessee'de 34, Mississippi'de 33, Georgia'da 14, Arkansas'ta 12, Virginia'da 5, Missouri'de 1 ve Kentuck'de 1 kişinin canına mal oldu.