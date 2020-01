Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (2)- Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM- İbrahim LALELİ- Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA, FİNİKE, DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde dün saat 21.30 sıralarında oluşan hortum, bölgede büyük çaplı hasara yol açarken, toplam 38 kişi yaralandı. Bölgede çok sayıda tarım alanı, sera ve yerleşim yeri zarar görürken, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarının kopması sonucu enerji kesintisi meydana geldi. Güneşin doğması ile birlikte hortum ve fırtınanın verdiği zarar günyüzüne çıktı. Meteoroloji yetkilileri, böylesi bir hortuma saatteki hızı 70-80 kilometre civarındaki fırtınanın neden olabileceğini vurguladı.

Antalya\'nın Finike, Kumluca, Demre Kaş ile Kemer İlçesi\'nde dün akşam şiddetli yağış etkili oldu. Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde ise, yağışla birlikte saat 21.30 sıralarında hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karaya doğru ilerleyip başta sera ve tarım alanları olmak üzere yerleşim yerlerini vurdu. Finike\'de 300 metre genişliğinde, 10 kilometre ilerleyen hortum nedeniyle seralar yıkıldı, 3\'ü ağır olmak üzere çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü, çok sayıda araç yan yattı. Sahilkent Mahallesi\'nde yapımı süren kaymakamlık binası inşaatında işçilerin kaldığı konteyner hortum nedeniyle uçtu. Aralarında işçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanarak hastanelere başvurdu. Hortumun hatlara zarar vermesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi. Finike\'de 28, Kumluca ve Demre\'de 5\'er kişi olmak üzere toplam 38 kişi yaralandı.

KAYMAKAM, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Arslanköylü ve beraberindekiler daha sonra inceleme yapmak üzere hortumdan zarar gören bölgeye gitti. Elektrik hatlarındaki zarar nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de görüldü.

400 METRE GENİŞLİĞE ULAŞTI

Türkiye\'nin örtü altı sebze üretim merkezi olan Kumluca İlçes\'inde özellikle Mavikent Mahallesi\'nde denizde çıkıp 400 metre genişliğinde, 4 kilometre ilerleyen hortum önüne çıkan seralar, gecekondular, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Hortum evlerdeki eşyaları sokağa savurdu, bazı evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı. Hortum çok sayıda portakal, nar ve zeytin ağacını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI

Hortumun yol açtığı felaket ardından Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya hortum ve yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek zarar hakkında bilgi aldı. Başkan Çetinkaya, şöyle dedi:

\"Saat 21.30- 22.00 sıralarında Mavikent bölgemizde yoğunlaştı, büyük bir hortum felaketi oldu. \'Mavikent mahvoldu\' dediler, buraya intikal ettik. Manzara burada çok kötü. Hayatımda böyle bir şöy görmedim. Çok geniş bir alanda etkili oldu. Seraları yatırmış, çatıları uçurmuş, elektrik direklerini yıkmış. Ama en büyük tesellimiz; can kaybı olmaması. Yüce mevlam korumuş. Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçaktan telefonla aradılar. Tahminen 2 bin dönüm sera yıkılmış. Sonuçta can kaybı olmaması, insanlarının zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Devletimizin yaraları en kısa sürede saracağını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Herhangi önemli yaralımız yok. Ufak tefek yaralanmalar var. Bölgede şu an elektrik yok, Kumluca\'nın tamamında yok. Finike\'de de yok. Mavikent bölgesine elektrik verilmesi mümkün değil. Tahmini birkaç gün içerisinde ancak elektrik verilebilir.\"

DEMRE\'DE HORTUM ÇIKTI

Demre İlçesi\'nde yine akşam saatlerinde çıkan hortum özellikle Beymelek Mahallesi\'nde etkili oldu. Bölgedeki çok sayıda ev ve seraya zarar veren hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Hortumla birlikte bölgede dolu yağışının da etkili olduğu belirtildi.

KAŞ\'TA DOLU YAĞIŞI

Kaş ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Bölgede birçok tarım alanı, sera ve yerleşim yerlerinde zarar meydana geldi.

KEMER\'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Kemer ilçesinde ise yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Caddesi\'ndeki ağaçlar devrildi. Bazı ev ve işyerlerindeki elektronik eşyalar yıldırım nedeniyle zarar gördü. Bölgede elektrik kesildi.

FİNİKE FELAKETİ YAŞADI

Antalya\'nın batı ilçelerini vuran hortumun zararı gün ışıyınca ortaya çıktı. Sabah saatlerinde bahçelerini, seralarını ve evlerinin çevresinde gördükleri manzara karşısında vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Hasat dönemine gelmiş narenciye bahçelerinde fırtına nedeniyle ağaçlardan bazılarının köklerinden söküldüğü, bazılarının kırıldığı görüldü. Hortum, seralara da büyük zarar verdi. Camların kırıldığı seralarda ürünlerin büyük kısmı zarar gördü. Şiddetli hortum tonlarca ağırlığındaki bir kamyonu da devirdi. Hafif ticari araç ve otomobillere taklalar attıran hortum, bir aracı da dereye uçurdu. Kamyonu devrilen, hafif ticari aracı savrulan ve serası yıkılan Asiye Yılmaz, birkaç saniye içinde her şeyin olduğunu söyledi. Ekmek teknelerinin tarlalara uçtuğunu kaydeden Yılmaz, yardım geleceğini düşünmediğini, her şeyi kendi çabalarıyla yapabileceklerini söyledi.

Finike\'de 10 kilometrelik alanda etkili olan hortum evlere de zarar verdi. Birçok evin çatısını uçuran hortum, kiremitleri uçurdu, duvarları yıktı. Hortum esnasında eşi Şükri Özer ile yatak odasında bulunan Sevilay Özer, eşinin boynundan yaralandığını söyledi. Eşiyle güçlükle evden çıktıklarını belirten Özer, \"Yine de Allah korudu. Eşim maça bakıyordu. Ben kiremitler uçtu zannettim. Baktım pencerenin camları önüme yığıldı, televizyon kucağıma düştü. Hortum olduğunu anlamadık, eşime bir şey olmasın başka bir şey istemem\" dedi.

Hortum, Finike\'de bir akaryakıt istasyonuna da zarar verdi. İstasyonun çatısı uçtu, pompalar zarar gördü. Belediye işçileri cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlatırken, buralarda oturanlar yıkıntıların arasında sağlam kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Finike Belediyesi de merkez hoparlörden duyuru yaparak halktan hasarlarını fotoğraflayıp belediyeye ulaştırmalarını istedi.

YARALI İŞÇİLER DEHŞETİ ANLATTI

Finike Kaymakamlık binası inşaatında çalışan işçilerden 50 yaşındaki Ramazan Kılıçer, hortum nedeniyle kendisiyle beraber 7 işçinin yaralandığını söyledi. Yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Kılıçer, şöyle dedi:

\"Saat 21.00 sıralarında televizyon izliyorduk. Yağmur başladı. Ardından yayınımız kesildi. Bunun üzerine yatmaya karar verdik. Bir anda uğultu duyduk. Kaldığımız konteyner, deprem oluyormuşcasına ileri geri gitmeye başladı. Kapı açıldı. Arkadaşıma \'Hortum geldi\' dedim. O ana dair başka bir şey hatırlamıyorum. Konteyner takla atmış ve bulunduğu yerden 10- 15 metre ileri savrulmuş.\"

13 İŞÇİDEN 7\'Sİ YARALANDI

İşçilerden 39 yaşındaki Mehmet Güzel ise \"Ben ve diğer arkadaşlarım birlikteydik. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım\" diye konuştu. Kaymakamlık inşaatında 13 işçinin çalıştığını anlatan Güzel, \"7 işçi yaralandı. 6\'sı hastanedeki müdahaleden sonra taburcu edildi. Bir arkadaşımızın da omzundaki kırık nedeniyle Kumluca Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor\" dedi.

ADLİYE BİNASI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Finike\'de denizde başlayarak karada ilerleyen hortum, 10 gün sonra açılışı yapılması planlanan Finike Adliyesi\'ne de büyük zarar verdi. Binanın camları kırıldı, Atatürk büstü devrilerek zarar gördü. Büst sabah gelen çalışanlar tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak muhafaza altına alındı.

TARIM ALANLARININ YÜZDE 25\'İ ZARAR GÖRDÜ

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike\'de büyük zarara yol açan hortumun yaklaşık 15 dakika sürdüğünü söyledi. Yağışın saat 21.00 sıralarında başladığını belirten Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:

\"Ardından dolu ve hortum geldi. İlçeye bağlı Turunçova Mahallesi\'nde sera ve meyve bahçelerinin yüzde 25\'i zarar gördü. Çok büyük zararımız var. Tahminen 300 dönüm alan zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarından sonra bu oranın daha da yüksek çıkacağını düşünüyoruz. Hortum yaklaşık 15 dakika etkili oldu. Devletimizin desteklerini bekliyoruz. Hasardan daha kötü olan ağaçlarımızın sökülmesi, kırılması. Bir meyve ağacının yetişmesi yaklaşık 20 yılı buluyor. Hasadımızın başladığı dönemde fiyatlar da iyi gidiyordu çiftçi açısından. Acil yardım bekliyoruz.\"

\'TSUNAMİ OLDUĞUNU SANDIK\'

Yağış ve hortumdan zarar gören çiftçilerden 52 yaşındaki Süleyman Koç ise şunları söyledi:

\"Hortum geldiğinde çok korktuk. Tsunami olduğunu düşündüm ve çocuklarımla 15- 20 dakika bekledik. Uğultular vardı. Uğultular kesildikten sonra dışarı çıktık. Kötü manzarayı gördük. Tam hasat zamanımızdı. Hiç ürün satmamıştık. Destek bekliyoruz.\"

BACAĞI KIRILDI

Hortum dehşetine evin içinde yakalanan 14 yaşındaki Necdet Tunç, hortumun evin çatısını uçurduğunu söyledi. Çatıdaki tuğlaların evin içine düştüğünü anlatan Necdet Tunç, \"Sol bacağımın üzerine tuğla düştü ve kırıldı. Elektrik kesildi. Evin çatısı uçtu. Çok korktuk ve hepimiz yere yatıp bir yerlere saklanmaya çalıştık\" dedi.

VALİ BÖLGEYE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer sabah erken saatlerde hortumun etkilediği Kumluca, Finike ve Demre\'de incelemelerde bulundu.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumun oluştuğu bölgenin yakınlarında istasyonları olmadığı için hızı ve gücü hakkında tam bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Meteoroloji yetkilileri, hortumları öncesinde tahmin edecek teknoloji olmadığını, ani gelişen bir doğa olayı olduğunu kaydetti. Yetkililer, böylesi bir hortuma saatteki hızı 70-80 kilometreye yakın fırtınanın neden olabileceğini vurguladı. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte metrekareyle Finike\'de 123, Elmalı\'da 90, Gündoğmuş\'ta 47, Finike\'de 5.7 kilo yağış düştüğünü aktardı.



