-Hortum 320 dekar alana zarar verdi ANTALYA (A.A) - 08.01.2012 - Antalya'nın merkeze bağlı Kepez, Aksu ve Muratpaşa ilçeleri ile Kumluca ilçesine bağlı Beykonak beldesinde dün akşam meydana gelen hortumda ilk belirlemelere göre yaklaşık 90 çiftçiye ait 320 dekarın üzerinde alan hasar gördü. Antalya'nın merkeze bağlı Kepez, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde dün akşam meydana gelen hortumun ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Onlarca plastik ve cam seranın hasar gördüğü bölgede günün ilk saatleriyle birlikte çiftçiler, seralarında tamir çalışmalarına başladı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu, hasar gören seralarda incelemelerde bulundu. Halil Ordu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, hortumda Kepez ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Aksu ilçesine bağlı Çamköy ve Dumanlar mahallelerinde hasar oluştuğunu bildirdi. Ordu, Kepez ilçesinde 25 çiftçiye ait 100 dekar, Muratpaşa ilçesinde 2 çiftçiye ait 15 dekar, Aksu ilçesinde 13 çiftçiye ait 70 dekar alanda hasar meydana geldiğini, hasar oluşan seralarda kesme çiçek ve başta domates olmak üzere sebze ekili olduğunu belirtti. Bölgede Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile Ziraat Odası görevlilerinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Halil Ordu, ''Hasarın oluştuğu bölgenin 2B ve hazine arazisi olması nedeniyle seralarda sigorta yaptırılamıyor. Bu nedenle bölge çiftçisinin yaralarının bir an önce sarılması lazım. Çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istiyoruz'' dedi. Ordu, hasarın sebze fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya şu yanıtı verdi: ''Hayır, fiyatlara etkisi olmaz. Çünkü bu afet, arz talep dengesini bozmaz. Buradaki üreticimiz büyük zarara uğramıştır. Bu çiftçilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Hasarın oluştuğu bölgedeki 2B sorununun da bir an önce çözülmesi lazım. Ancak o sıkıntı giderilirse çiftçilerimiz afetlere karşı ürünlerini sigortalayabilir.''