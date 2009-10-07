Hortmas: Türkiye, ABD'nin enerji projeleri için kilit

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ekonomi, Enerji ve Tarım'dan Sorumlu Müsteşarı Robert Hormats, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji projelerinde Türkiye'nin kilit rol oynadığını söyledi.



Görevine 10 gün önce atanan Hormats, "Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya enerji arz yollarının çeşitlendirilmesinde Türkiye'yi çok önemli ve stratejik bir katılımcı olarak görüyoruz" dedi. Hürriyet'in haberine göre, ABD'nin destek verdiği önemli enerji projeleri arasında bulunan Nabucco gaz boru hattının yanısıra, Hazar Denizi kaynaklarını Türkiye'den geçerek Avrupa'ya taşıması planlanan "Güney Koridoru" da yer alıyor.



Dünyanın önde gelen bankalarından Goldman Sachs'ın eski Başkan Yardımcısı olan Hormats, Eylül ayı sonunda Dışişleri Bakanlığı'nda görevine atandı.



Wall Street Journal, Financial Times ve New York Times gibi dünyanın önde gelen yayınlarına zaman zaman makaleler yazan Hormats'ın bir diğer özelliği de Soğuk Savaş döneminde ABD'nin efsanevi Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın ekonomi baş danışmanlığını yapmış olması.



Hormats, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirme sürecine girmeyi hedefledikleri anımsatılarak, bu iki ülkeden geçecek bir boru hattı projesinin söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "göreve çok kısa bir süre önce geldiği, bu nedenle konuyla ilgili bilgisi olmadığı" yanıtını verdi.



Türkiye çok iyi iş çıkardı



Türk hükümetinin krizden önce attığı bir çok adımla çok ama çok iyi bir iş çıkardığını söyleyen Hormats, "Böylelikle krizi birçok başka ülkeden daha iyi göğüsleyebildi ve bu zor dönemden çıkma konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum" dedi.



Müsteşar, Türk ekonomisinin çok dinamik olduğunu ifade ederek, kendisini en çok etkileyen şeyi insanlarda gördüğü girişimcilik ruhu olarak nitelendirdi.



Hormats, küresel ekonominin toparlanma yolunda olduğunu ancak risklerin var olmaya devam ettiğini vurgulayarak, gerçekçi bir bakış açısıyla toparlanmanın çok güçlü bir süreç olmayacağını vurguladı.



Bunun sebeplerini de ABD'de işsizliğin yüzde 10 civarında gezinmesini, kredi olanaklarının azalmış olmasını, bireysel borçların artması ve başta hisse senetleri ile konut olmak üzere varlık fiyatlarındaki düşüş olarak sıraladı.



Hormats, "Ancak Amerikan ekonomisinin temelleri çok dirençli, insanlar girişimci bir ruha sahip. Daha önceki fırtınaları da atlattık ve bence bu fırtınayı da atlatacağız" dedi.



Ekonomik ilişkiler gelişmeli



Gerek Başkan Barack Obama'nın gerekse de Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Hormats, ekonomiye büyüme ve istikrar sağlayacak birçok projede Türk hükümeti ile yakın çalışmayı istediklerini vurguladı.



Hormats, "Ama bence burada önemli olan özel şirketlerin daha yakın ilişki kurabilmeleri için daha kapsamlı bir şekilde birbirleriyle temas ettirilmeli. Ne kadar çok Amerikan şirketi gelirse, Türkiye'nin ekonomisini çeşitlendirme şansı o kadar artar" dedi.



Müsteşar ayrıca, ticaretin çift yönlü işlediğini ve Türkler ne kadar çok Amerikan malı alırlarsa, Amerikalıların da o kadar çok Türk malı alacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin stratejik anlamda çok önemli bir konumda bulunduğunu anlatan Hormats, Türkiye'ye yatırıma gelen Amerikan şirketlerinin bir yandan birçok ihracat pazarına erişebildiğini diğer yandan da ülke ekonomisine katkı yaptığını söyledi.