-HOROZ DÖVÜŞTÜREN DERNEĞE BASKIN ISPARTA (A.A) - 19.01.2011 - Isparta'da, bahisle horoz dövüştürüldüğü belirlenen Kanatlı Hayvanları Yetiştirme Derneğine düzenlenen baskında, 100 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahisle horoz dövüştürüldüğü belirlenen Kanatlı Hayvanlar Yetiştirme Derneğine baskın düzenledi. Baskında, Isparta'nın yanı sıra Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli'den geldikleri belirlenen ve horoz dövüşü üzerinden bahisle kumar oynattıkları iddia edilen 100 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, serbest bırakılan 98 kişiden 30'una ise Kabahatler Kanunu kapsamında 154'er lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Baskın sonucu dernekte dövüştürüldüğü belirlenen 13 horoz Çevre Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.