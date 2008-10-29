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Spor

Horoz dayanamadı!..

Fortis Türkiye Kupası C Grubu maçında Denizlispor kendi sahasında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.

29 Ekim 2008 02:00


Fortis Türkiye Kupası C Grubu maçında Denizlispor kendi sahasında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Denizlispor'un golleri 34. dakikada penaltından Emin Kuşkulu ve 88. dakikada Engin Memişler'den geldi. Manisaspor'un gollerini ise 45. dakikada Güven Varol ve 90. dakikada penaltıdan Cenk İşler kaydetti.

galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 34.dakikasında penaltından Emin Kuşkulu ve 88. dakikasında Egin Memişler'den geldi. Manisaspor'un tek golünü ise 45.dakikada Güven Varol kaydetti.

Denizlispor, Fortis Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçını 12 Kasım'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. İkinci haftayı 'bay' geçecek olan Manisaspor ise 28 Aralık'ta Konyaspor'u kendi sahasında konuk edecek.

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