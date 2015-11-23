Horoz Behlül hayatını kaybetti

Çocuklarının evde beslemek için 10 yıl önce semt pazarından aldığı civcivi evladı gibi benimseyen Ahmet Öztel’in horozu Behlül öldü.

Habertürk’ün haberine göre 10 yıldır evladı gibi baktığı horozu kaybeden Öztel "Bir horoz daha beslemek istiyorum” Ahmet Öztel, horozunu, Kazlıçeşme'de toprağa verdi.

Mezarın başında bir süre dua eden Öztel, duygularını şöyle dile getirdi:"Behlül, nazar nedeniyle öldü. Behlül'ü yaklaşık 10 yıldır evladım gibi besliyorum. Evdekiler de çok üzgün. Herkes çok istedi ama kimseyi cenazesine getirmedim. 10 yıldır besliyorsun, evlat gibi, çocuk gibi olmuştu benim için. İnsana bir acı duygu geliyor. Behlül'e çok alışmıştım. Allah rahmet etsin. Ailecek üzüldük ama veren de alan da o. Allah'ın takdiri... O kadar uğraştık, doktorlara götürdük. Bir horoz daha beslemek istiyorum.”

Behlül ile çekilen video şu şekilde: