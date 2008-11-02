Horona devam!..



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Tayfun, Selçuk, Yattara ve Gökhan'ın attığı gollerle 4-0 mağlup etti.



Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi.



Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor, puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da önemli gol pozisyonları yakalarken, ev sahibi takım fırsatları değerlendirmeyi başaramadı.



Liderlik yarışında avantaj yakalamak için rakip kalede etkili olmaya çalışan Trabzonspor'da 36. dakikada topu ceza sahası içinde önünde bulan Tayfun Cora, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.



İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bordo-mavililer soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.



İkinci yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi beraberliği yakalamak için daha fazla risk alırken, Trabzonspor 76. dakikada Selçuk'un attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.



Savunmasında açıklar veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalesinde etkili olmaya devam eden Trabzonspor, 83. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vurşunu gole çeviren İbrahima Yattara, skoru 3-0'a getirdi.



Gol arayışlarına devam bordo-mavililer, Gökhan Ünal'ın 88. dakikada kafa vuruşuyla topu filelere göndermesiyle maçı 4-0 kazandı.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - TRABZONSPOR: 4



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Cüneyt Çakır, Hakan Atilla Gökbilgin, Kemal Yılmaz



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram x, Rızvan xx, Cesario x, Mahmut x,



Gökhan Süzen xx, Serhat x (Dk. 71 İlyas x), Tjikuzu xx (Dk. 63 Kerim x), Efe x,



Erman xx (Dk. 79 Adriano x), İbrahim xx, Gökhan Kaba x



Trabzonspor: Sylva xxxx, Tayfun Cora xxx, Giray xx, Song xx, Egemen xx, Serkan xxx, Selçuk xxx (Dk. 86 Adnan), Colman xxxx, İsaac xx (Dk. 90 Barış ), Umut x (Dk. 75 Yattara xxx), Gökhan xx



Goller: Dk. 36 Tayfun Cora, Dk. 76 Selçuk İnan, Dk. 83 Yattara (penaltıdan), Dk. 88 Gökhan (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Efe, Dk. 79 Gökhan Kaba, Dk. 82 Cesario, Dk. 90 Gökhan Süzer (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 53 İsaac (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest vuruştu, ceza alanın içinde boş pozisyonda topla buluşan Egemen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



11. dakikada Gökhan'ın şutunda savunmadan seken topu önünde bulun Umut, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Ancak top yandan auta gidince, Trabzonspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.



16. dakikada Gökhan'ın ceza sahasının dışından sert şutunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



24. dakikada Tjikuzu'nun pasında, ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Erman'ın sert şutunda, kaleci Sylva meşin yuvarlağı çeldi, Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



28. dakikada Serkan'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanın içinde kafalardan seken topu kale alanı önünde bulan Umut'un vuruşunda, Rızvan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı. Aynı dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ani atakla Trabzonspor savunmasını ikiye iki yakalayan lacivert-turunculularda soldan topla giden Erman, ceza alanı içinde uygun durumda bulunan İbrahim'e topu bırakırken, bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.



35. dakikada Gökhan Kaba, orta sahada kendisine yapılan faul sonrası atışı hızlı bir şekilde kullandı. Bu oyuncunun pasında savunmanın arkasına topla buluşan İbrahim, sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Sylva meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırarak, kalesinde mutlak bir golü önledi.



36. dakikada Colman'ın pasında sağ çaprazda Erman'dan önce topu kontrol eden Tayfun Cora, meşin yuvarlakla birlikte ceza alanına girdi. Bu futbolcunun altı pasın köşesinden vuruşunda yan kale direğine çarpan top Trabzonspor golü olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarına gitti: 0-1.



Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARI



52. dakikada İbrahim'in ceza sahasının hemen dışında kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında savunmanın arkasında boş pozisyonda bulunan Serhat topa vuramayınca, kaleci Sylva meşin yuvarlağa sahip oldu. Yine bu dakikada Gökhan'ın, topla sol çaprazdan ceza alanına girer girmez yaptığı sert vuruşta, kaleci Behram topu kornere tokatladı.



66. dakikada Erman'ın ceza alanı önünde yaptığı sert vuruşta, kaleci Sylva meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



76. dakika Trabzonspor 2-0 öne geçti. Yattara'nın sağdan yaptığı ortada ceza yayı içinde bulunan Gökhan'ın pasında topla buluşan Selçuk, mükemmel bir aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2



82. dakika sağdan topla ceza alanına giren Colman'ın, Cesario tarafından düşünülmesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 83. dakika penaltı atışını kullanan Yattara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3



88. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Gökhan, kafayla topu filelere göndererek, takımını 4-0 öne geçirdi.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.