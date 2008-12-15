Hornets West'le kazandı

NBA'de Toronto Raptors, Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından New Orleans Hornets'la karşı karşıya geldi. All-Star forvet David West'in skorer oyunuyla Hornets, rakibini 99-91'lik sonuçla geçti.Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Toronto Raptors, seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başladı. İlk 6 dakikalık bölümü 12-6 önde geçen Kanada temsilcisi, Hornets'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlere rağmen ilk çeyreği 24-22 üstün bitirmeyi bildi.İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Hornets, James Posey'nin 3 sayılık basketiyle 30-26 öne geçti. Konuk ekibe 11-0'lık seriyle karşılık vermekte gecikmeyen Raptors, 37-30 öne geçerek yeniden oyuna ağırlığını koydu. James Posey-Peja Stojakovic ikilisinin üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor avantajını ele geçiren Hornets soyunma odasına da 51-46 üstün gitti.İkinci yarıya hızlı giren Hornets, ilk dakikalarda farkı 9 sayıya kadar çıkarttı. Jose Calderon'un çabalarıyla maçtan kopmayan ev sahibi takım, Chris Paul-David West ikilisinin sayılarına engel olamadı ve son çeyreğe 80-72 geride başladı.Son çeyreğin ilk bölümünde iki takımda skor üretmekte zorlanırken, Rasual Butler ile sayılar bulan Hornets skoru 83-72'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Butler'ın skora yaptığı katkıyla oyunu kontrol eden konuk takım, sahadan 99-91 galip ayrıldı.Konuk ekipte David West 29 sayı – 9 ribauntla sahanın en skorer ismi olurken, kenardan gelen James Posey 20 sayı – 10 ribauntla double-double yaptı. Posey, üç sayı çizgisinin gerisinden 6/10 isabet kaydetti.Yıldız oyun kurucu Chris Paul ise, 12 sayı – 12 asist – 4 ribauntla double-double yaptı.Raptors'ta Chris Bosh 25 sayı - 8 ribaunt – 6 asistle takımının en etkili ismi olurken, Jose Calderon 19 sayı – 7 asist – 3 ribauntla, Jermaine O'Neal 19 sayı – 7 ribauntla oynadı.Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 109-104 geçerek, üst üste 6. galibiyetine uzandı.AT&T Center'da 17 bin 419 seyirci önünde oynanan karşılaşmada, Spurs'den Tony Parker 22 sayı ve 7 asistle takımının en skoreri oldu, Tim Duncan da 20 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle takımına katkı sağladı.Oklahoma City'de ise Jeff Green'in 33, Kevin Durant'ın da 28 sayısı yenilgiyi önleyemedi.Karşılaşmanın ilk çeyreği, Spurs'ün 39-19 üstünlüğüyle sona ererken, devre de bu takımın 62-44 lehine tamamlandı.Maçın 3. periyodunu da 83-69 önde tamamlayan Spurs, sahadan 109-104 galip ayrılmayı başardı.