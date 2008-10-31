Hornets 'güneşi' batırdı



NBA'de perşembe gecesi iki şampiyonluk adayı Arizona'da karşı karşıya geldi. Ligin ilk maçında deplasmanda San Antonio Spurs'ü deviren Phoenix Suns, bir gece sonra bir başka şampiyonluk adayı olan New Orleans Hornets'i konuk etti.



Hornets, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 108-95 galip ayrldı ve ligdeki ikinci maçından da galip ayrılmasını bildi. İki ekibin geçtiğimiz sezon oynadığı dört normal sezon maçı da Hornets üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



İlk yarıyı 56-44 önde bitiren Hornets'te Chris Paul 20 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Mo Peterson 21 sayı ve Peja Stojakovic 20 sayı, 6 ribaunt ile yıldızlaşırken David West 18 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen James Posey ise 13 sayı ile oynadı.



Suns'ta Steve Nash 24 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ile oynarken 7 top kaybı yaptı. Spurs maçının yıldızlarından Amare Stoudemire 21 sayı, 12 ribaunt, Raja Bell 13 sayı ile maçı tamamladı.



