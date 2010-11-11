-''HORMONLU KURBAN ETİ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Dopingli çıktığı için pistlerden ömür boyu men edilen milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un doktoru Tamer Çavuş, ithal kurbanlıkların hormonlu çıkabileceğine dikkati çekerek, ''Bu etlerden yiyen sporcuların kontrollerde dopingli çıkma olasılığı var, biz bunu Süreyya'da yaşadık'' dedi. Kurbanlık ithal hayvanlara hormon enjekte edildiği iddialarına ilişkin son günlerde basında yer alan haberlerle ilgili soruları yanıtlayan Dr. Tamer Çavuş, bu konunun sporcuları yakından ilgilendirdiğini vurguladı. İthal hayvanlarda hormona rastlanmasıyla ilgili tartışmaların, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yeniden alevlendiğini belirten Çavuş, ''Hayvanların daha geniş kas kütlesine sahip olup, daha ağır çekmelerini sağlamak için steroid hormonu kullanımı çok yaygın'' dedi. Bunun, dünyada ve ülkemizde sık kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Tamer Çavuş, ''Ülkemizde de yasaklılar arasına girmiş veteriner ilaçları, ülkeye kaçak sokuluyor ve besiciler bunu çok kullanıyor'' diye konuştu. Hormon kullanılmış hayvanların etlerinden yiyen sporculara yapılan doping kontrollerinde ''steroid'' hormonunun tespit edildiğini dile getiren Dr. Çavuş, ''Bu, tıp literatürlerine geçmiş bir şey. Biz bunu Süreyya'nın savunmasında da belirtmiştik'' ifadelerini kullandı. -''HAYVAN HORMONLUYSA SPORCUYA GEÇER''- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Demirel ise ithal hayvanlarda hormon kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Bu hayvanların görünüşlerinin daha iri olduğunu, ancak bunun genetik özelliklerinden de kaynaklanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Demirel, ''Ancak hayvanın daha iri görünüp, ağır çekmesi için steroid hormonu kullanılmış ise bu tabii ki sporcuya geçer. Bununla ilgili çalışmalar tıp dünyasında mevcut. Süreyya, kesinlikle doping kullanmadığını belirtmiş ve savunmasında, steroid hormonunun, yediği etten geçmiş olabileceğine dikkati çekmiştik'' değerlendirmesini yaptı.