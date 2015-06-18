Hormonlu Domates Homofobi-Transfobi Ödülleri'nin bu seneki adayları açıklandı!

İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Homofobi-Transfobi Ödülleri bu yıl 11. kez sahiplerine gidecek. Ödüller, 24 Haziran Çarşamba akşamı Şişli Kent Kültür Merkezi’ndeki geceyle sahiplerini bulacak.

Kaos GL'nin haberine göre, bu yılın hormonlu adayları arasında geçen yıl ödülü kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eskişehir Milletvekili Adayı LGBTİ aktivisti Barış Sulu’yu kastederek söylediği, “Biz eşcinsel aday göstermeyiz” ifadelerinden ötürü bu yıl da aday gösterildi.



Seçim sürecinde homofobik nefret kampanyası yürüten AKP Genel Başkanı ve başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP yöneticileri Yasin Aktay, Mahir Ünal ve Yalçın Akdoğan da aday gösterilen isimler arasında.



Adaylar arasında Kaos GL’nin gündeme taşıdığı "oğlan" açıklamasıyla Türk Dil Kurumu, sansür kategorisinde ise Boston Eşcinsel Erkek Korosu’nun konserini homofobik baskılar sonucu iptal eden Zorlu Center da yer alıyor.



Diğer kategorilerdeki adayları görmek ve oy kullanmak için tıklayınız.





Geçtiğimiz yılın 'kazananları'





İlk kez 2005’’te verilen Hormonlu Domates ödüllerinin amacı kamusal alanda LGBTT bireyler hakkında homofobik-transfobik sözler sarf eden ve/veya uygulamalarda bulunan kişi ve kurumları teşhir etmekti. İlk yıl ödül kazananı Onur Haftası organizasyon ekibi seçmişti. Bu tarihten itibaren ödüller, her yıl yapılan açık çağrıyla belirlenmeye başladı.



Ödüller kapsamında Siyaset, Medya, Eğlence, Eğitim, Spor, Yaşam Alanları, Sansür, Beynelmilel, Kurumkategorileri ve özel ödül kategorilerinde ‘kazananlar’ belirleniyor ve ödül almak üzere törene davet ediliyor.



Geçtiğimiz yıl yapılan 10. Hormonlu Domates Ödülleri kapsamında siyaset kategorisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya kategorisinde Yeni Akit, Sansür kategorisinde TBMM, eğlence kategorisinde Okan Bayülgen, eğitim alanında Yeditepe Üniversitesi, beynelmilel kategorisinde Rusya, kurum kategorisinde İçişleri Bakanlığı ödüllerin sahibi olmuştu.